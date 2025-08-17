Altura de Felca chama atenção no Altas Horas; saiba quanto ele mede

Felca participou do Altas Horas na noite de ontem e chamou a atenção do público pela altura avantajada.
O influenciador comparou a sua altura com a de Serginho Groisman. Em um momento do programa, Fábio Porchat ressaltou que as pessoas estavam impressionadas com a altura de Felca, e ele colocou a mão sobre a cabeça de Serginho, mostrando a diferença entre os dois.
Serginho mostrou que também estava impressionado. "E olha que eu tenho 1,80 m!", brincou o apresentador, que na verdade tem 10 centímetros a menos que isso.
a altura do felca perto do serginho groisman #altashoras #fabioporchat pic.twitter.com/j5oXdxxpYG-- clipes felca (@clipesfelca) August 17, 2025
Felca já disse que tem 1,97 m. Em entrevista ao podcast de Rafinha Bastos no ano passado, ele disse que mesmo nos vídeos em que está sozinho as pessoas reparam em sua altura: "Eu fico sempre curvado e as pessoas já têm uma noção, porque eu não tô curvado à toa".
Eu cresci muito rápido. Com 12 anos eu já era o mais alto da turma, coisa de 1,70 m. Com 15 anos, 1,80 m. Felca
No Altas Horas, o influenciador falou sobre as ameaças que está recebendo. "Algumas ameaças, sim, algumas críticas, movimentos de difamação, de tentar descredibilizar. Eu e meus amigos sabíamos o que estávamos fazendo, que era grande, tudo era esperado."
No entanto, Felca mostrou tranquilidade e disse que quem deve ter receio "são os pedófilos". "Pedófilos se sentiram atacados pessoalmente. Mas, sinceramente, quem tem que ter medo são eles, não uma pessoa que está denunciando, quem tem que ter medo são os pedófilos."
