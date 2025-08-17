Ex-Disney é alvo de críticas ao se ajoelhar para pedido de casamento

Bella Thorne, 27, ex-atriz mirim da Disney, surpreendeu os fãs ao se ajoelhar para pedir o noivo, Mark Emms, em casamento.
O que aconteceu
A atriz compartilhou o vídeo em que aparece pedindo o noivo em casamento um ano após o pedido feito pelo companheiro. "Há 3 anos nos conhecemos, 1 ano depois ele me pediu em casamento, agora 1 ano depois eu também."
Nas imagens, Mark aparece surpreso enquanto ajoelha com a noiva.emocionado. Ela dá uma caixinha com aliança e os dois se beijam.
Nos comentários, os fãs criticaram a atitude da atriz. "Mas nem se eu me odiasse muito", escreveu uma. "Ok, meninas, não vamos normalizar isso, tá certo?", disse outra. "Ai, mana, aí não", lamentou mais uma.
