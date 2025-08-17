Eliana se declara para Roberto Carlos após show: 'Foi muito emocionante'

Eliana, 52, se emocionou em um show de Roberto Carlos, 84, e fez uma dedicatória para o artista.

O que aconteceu

Apresentadora posou ao lado do cantor após assistir ao seu show. Ela postou detalhes hoje em seu perfil no Instagram.

Empresária destacou sua emoção com o encontro. "Chorei, sorri, emoções eu vivi… pode soar clichê, mas é a mais pura verdade desta noite inesquecível. Querido mestre e ídolo de toda uma vida, estar ao seu lado foi um presente para a alma", declarou.