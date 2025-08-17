Bumbum natural, simulação de beijo e mais: o que rolou no Dança dos Famosos

A segunda rodada da fase de grupos da Dança dos Famosos, do Domingão com Huck, foi no ritmo country. A edição contou com a participação da apresentadora do Estrela da Casa, Ana Clara, no júri artístico.
Ranking. O grupo A em primeiro lugar com 111,3; grupo D em segundo com 109,6; Grupo B em terceiro com 108,4; Grupo C em quarto lugar com 108,4.
Pontuações. O grupo D formado por Álvaro, Lucas Leto, Tereza Seiblitz e Wanessa Camargo foi o primeiro a se apresentar ao som de "Mi Vida Loca", de Pam Tillis e conquistou as seguintes notas: 10 de Ana Clara; 9,9 de Milton Cunha, 8,4 de Carlinhos; 8,6 de Ana Botafogo; e 8,7 de Zebrinha.
Já o grupo C de Allan Souza Lima, Cátia Fonseca, Manu Bahtidão e Richarlyson, dançou ao som de "Mercury Blues", do Alan Jackson e recebeu as notas: 10 de Ana Clara; 9,4 de Milton Cunha; 8,6 de Ana Botafogo; 8,6 de Zebrinha e 8,4 de Carlinhos.
O Grupo B, formado por David Junior, Fernanda Paes Leme, Luan Pereira e Nicole Bahls se divertiu ao som de "Redneck Woman", de Gretchen Wilson. O quarteto ganhou as seguintes notas: 10 de Ana Clara; 9,6 de Milton Cunha; 8,5 de Zebrinha; 8,4 de Carlinhos; e 8,7 de Ana Botafogo.
Finalizando com o grupo A de Duda Santos, Gracyanne Barbosa, Rodrigo Faro e Silvero Pereira ao som de "Chattahoochee", de Alan Jackson. Os participantes ganharam as notas: 10 de Ana Clara; 9,8 de Milton Cunha; 8,5 de Carlinhos; 8,8 de Ana Botafogo e 8,8 de Zebrinha.
Indireta para Rodrigo Faro. Allan e Richarlyson lembraram do enchimento no bumbum que Rodrigo Faro usou na semana passada e provocaram ao mostrar seus próprios bumbuns. "É natural", brincou Allan.
Elogios para Nicole Bahls. Depois de lamentar seu desempenho na primeira semana durante os ensaios da segunda rodada, Nicole foi elogiada pela plateia do Domingão com Huck e pelos jurados.
Simulação de beijo. Ao final da coreografia do grupo A, Rodrigo Faro e Silvero Pereira simularam um beijo, deixando a plateia e os jurados surpresos.
