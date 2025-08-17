Bumbum natural, simulação de beijo e mais: o que rolou no Dança dos Famosos

Pontuações. O grupo D formado por Álvaro, Lucas Leto, Tereza Seiblitz e Wanessa Camargo foi o primeiro a se apresentar ao som de "Mi Vida Loca", de Pam Tillis e conquistou as seguintes notas: 10 de Ana Clara; 9,9 de Milton Cunha, 8,4 de Carlinhos; 8,6 de Ana Botafogo; e 8,7 de Zebrinha.

Já o grupo C de Allan Souza Lima, Cátia Fonseca, Manu Bahtidão e Richarlyson, dançou ao som de "Mercury Blues", do Alan Jackson e recebeu as notas: 10 de Ana Clara; 9,4 de Milton Cunha; 8,6 de Ana Botafogo; 8,6 de Zebrinha e 8,4 de Carlinhos.

O Grupo B, formado por David Junior, Fernanda Paes Leme, Luan Pereira e Nicole Bahls se divertiu ao som de "Redneck Woman", de Gretchen Wilson. O quarteto ganhou as seguintes notas: 10 de Ana Clara; 9,6 de Milton Cunha; 8,5 de Zebrinha; 8,4 de Carlinhos; e 8,7 de Ana Botafogo.

Finalizando com o grupo A de Duda Santos, Gracyanne Barbosa, Rodrigo Faro e Silvero Pereira ao som de "Chattahoochee", de Alan Jackson. Os participantes ganharam as notas: 10 de Ana Clara; 9,8 de Milton Cunha; 8,5 de Carlinhos; 8,8 de Ana Botafogo e 8,8 de Zebrinha.

Indireta para Rodrigo Faro. Allan e Richarlyson lembraram do enchimento no bumbum que Rodrigo Faro usou na semana passada e provocaram ao mostrar seus próprios bumbuns. "É natural", brincou Allan.