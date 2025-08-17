Débora Falabella sobre viver em casa separada do marido: 'Maturidade'

Débora Falabella, 46, fala sobre relação com o marido, Fernando Fraiha, discrição em meio à fama e maturidade.

O que aconteceu

Atriz relembrou que morou separada do marido. "É muito bom encontrar uma pessoa depois de uma maturidade. Ficamos um tempo morando em casas separadas e, agora, como trabalhamos muito, faz sentido morarmos juntos. O prazer de ter um relacionamento como este é inventar a maneira como esse casamento vai acontecer", declarou em entrevista ao jornal O Globo.

Protagonista do monólogo "Prima Facie" acredita que já sofreu alguma violência. "Como mulheres, passamos por relacionamentos ou situações, mesmo que por uma noite, em que olhamos para trás e entendemos ter vivido algum tipo de violência ou algo que não tivemos força para dizer não", pontuou.