Mãe diz que nunca viu 'nada demais' nas ações de Hytalo com sua filha

A mãe de uma das adolescentes que convivia e era participante dos vídeos do influenciador Hytalo Santos, preso nesta semana sob suspeita de exploração sexual infantil, afirmou que "nunca viu nada demais" na convivência do influencer com a filha.
O que aconteceu
Genitora disse que mudou de vida para realizar o sonho da filha depois que a garota conheceu o influencer. "Vendi minha casa, abandonei o meu emprego e fui viver a vida com ela. Realizar o sonho dela e eu nunca vi nada demais", contou ao Domingo Espetacular (Record TV). A entrevista ocorreu na casa que a mulher e a adolescente ganharam do influenciador.
Mulher afirmou que a filha ama Hytalo e "não deixa ele". "É só isso. Você consegue proibir o amor do seu filho por alguém?", acrescentou.
Mãe declarou não concordar "com nada" das acusações de adultização da filha. "Como é que ela está sendo adultizada se ela teve infância? Me explique."
A adolescente também foi ouvida pela reportagem. Ela contou que sempre gostou de dançar e que "nunca teve negócio de exploração, nunca teve".
Advogado de Hytalo declarou que a relação do cliente com os adolescentes é "familiar" e que eles são amigos de longa data. Sean Abib afirmou que eles "se aproximaram, se conheceram e criaram vínculos quando eles não tinham nada".
Pai também falou sobre o caso
Pai da menina, divorciado da genitora da garota, disse que procurou as autoridades e ouviu que a "Justiça era lenta". Segundo a emissora, em 2019, pela primeira vez, o genitor denunciou a exploração da imagem da filha ao Conselho Tutelar de Cajazeiras (PB).
Procurada pela emissora, o Conselho Tutelar declarou que fez todos os procedimentos legais e acionou os órgãos competentes. Já a promotora de Justiça da Paraíba, Ana Maria França, disse que advertiu os pais da garota e explicou os artigos das leis que eles poderiam responder.
"Nunca quis isso para ela", diz o pai. "Eu queria um futuro que ela estudasse, se formasse, tivesse a uma profissão boa e não exibisse o corpo para todo mundo ver."
Processo e medidas protetivas
Depoimentos em processos judiciais obtidos pelo UOL descrevem como Hytalo Santos estabeleceu relações com uma menor quando ela tinha sete anos de idade. Aos dez, ela já produzia conteúdos com danças para as redes sociais dele.
O caso citado no processo envolve Kamylinha, uma das menores que tinham mais destaque nas redes do influenciador. A exposição dela nas redes sociais foi alvo de uma denúncia à ouvidoria do Ministério Público da Paraíba em julho de 2020.
Hytalo enviava entre R$ 2.000 e R$ 3.000 para a mãe e a tia de Kamylinha, segundo o processo. Além disso, custeava as despesas da menor, incluindo mensalidades escolares, roupas, maquiagem e telefone celular.
A denúncia levou à adoção de medidas protetivas em 2022. O MP exigiu que ela tivesse acompanhamento do Conselho Tutelar, tratamento psiquiátrico e comprovação de matrícula e frequência na escola.
Processo apontou que o contato da adolescente com o influenciador ocorreu no mesmo período em que o pai dela abandonou a família. O abandono teria ocorrido após anos de violência doméstica contra a genitora da garota e, em virtude dos traumas, a menor fazia tratamento psiquiátrico no SUS.
Influenciador está preso
Hytalo e o marido Israel, conhecido como MC Euro, foram presos na sexta-feira (15) em uma casa alugada em Carapicuíba, na Grande São Paulo. Juiz decretou prisão preventiva alegando "indícios de participação do indiciado" em crimes de tráfico de pessoas e exploração de trabalho infantil. Decreto ainda cita risco de obstruir a investigação.
O influenciador é investigado desde 2024 pela exposição de adolescentes a conteúdos com conotação sexual para obter lucro. Ele também é suspeito de cometer crimes de tráfico humano e exploração sexual infantil. O MP afirmou que o vazamento de informações sigilosas sobre o caso prejudica a investigação.
Perfil do influencer foi derrubado das redes sociais e ele está proibido de contato com menores de 18 anos. A proibição aconteceu após pedido do MP da Paraíba, em uma ação civil pública.
