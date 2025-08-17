Mãe diz que nunca viu 'nada demais' nas ações de Hytalo com sua filha

Mãe declarou não concordar "com nada" das acusações de adultização da filha. "Como é que ela está sendo adultizada se ela teve infância? Me explique."

A adolescente também foi ouvida pela reportagem. Ela contou que sempre gostou de dançar e que "nunca teve negócio de exploração, nunca teve".

Advogado de Hytalo declarou que a relação do cliente com os adolescentes é "familiar" e que eles são amigos de longa data. Sean Abib afirmou que eles "se aproximaram, se conheceram e criaram vínculos quando eles não tinham nada".

Pai também falou sobre o caso

Pai da menina, divorciado da genitora da garota, disse que procurou as autoridades e ouviu que a "Justiça era lenta". Segundo a emissora, em 2019, pela primeira vez, o genitor denunciou a exploração da imagem da filha ao Conselho Tutelar de Cajazeiras (PB).

Procurada pela emissora, o Conselho Tutelar declarou que fez todos os procedimentos legais e acionou os órgãos competentes. Já a promotora de Justiça da Paraíba, Ana Maria França, disse que advertiu os pais da garota e explicou os artigos das leis que eles poderiam responder.