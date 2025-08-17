'Branca de Neve': Gal Gadot culpa pressões políticas por fracasso de filme

Gal Gadot, 40, afirmou que o fracasso de bilheteria do live-action do clássico da Disney, "Branca de Neve", foi por questões políticas. A atriz israelense interpreta a Rainha Má no longa.
O que aconteceu
A atriz afirmou que a pressão para as celebridades se posicionarem impactou o filme. "O que está acontecendo em várias indústrias, inclusive em Hollywood, é que há muita pressão para as celebridades se manifestarem contra Israel. Fiquei decepcionada porque o filme foi muito afetado por isso e não foi bem nas bilheteiras", disse em entrevista ao podcast The A Talks, do jornal The Jerusalem Post.
Gal falou também que esperava uma boa aceitação do público. "Em primeiro lugar, devo dizer que gostei muito de fazer esse filme. Até gostei de trabalhar com Rachel Zegler. Rimos, conversamos e foi divertido. Eu tinha certeza de que seria um grande sucesso."
Nascida em Tel Aviv, a atriz serviu ao exército israelense e tem se posicionado publicamente desde o início da guerra em 2023. Além dela, a intérprete de Branca de Neve, Rachel Zegler, também costuma publicar mensagens pró-Palestina.
Em abril, Ahmad Al-Hajjar, Ministro do Interior do Líbano, baniu o filme nos cinemas do Líbano em razão do apoio de Gal Gadot a Israel. O país tem adotado medidas rígidas contra produções ligadas a Israel devido ao conflito com o Hezbollah.
O live-action já enfrentou críticas por mudanças no conto original e discussões sobre o elenco. Agora, a proibição no Líbano reforça o impacto de conflitos geopolíticos no entretenimento. "Capitão América: Admirável Mundo Novo" também foi proibido no Líbano por ter Shira Haas, outra atriz israelense, no elenco.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.