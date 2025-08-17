Ator explica por que 'sumiu' após participar de 'Stranger Things'

Dacre Montgomery, 30, conquistou fama internacional após interpretar Billy em "Stranger Things" — mas, em seguida, saiu dos holofotes.

O que aconteceu

Ele não gostou dos papeis que recebeu após participar da série. "Eu fui empurrado numa direção muito comercial", refletiu em entrevista à revista People.

Dacre quer fugir dos blockbusters. "Cresci querendo trabalhar com diretores autorais em filmes mais nichados. Quero realmente explorar até onde eu posso chegar no desenvolvimento do personagem e realmente me apaixonar pelas histórias", disse o ator.