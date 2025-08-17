SplashUOL
Ator explica por que 'sumiu' após participar de 'Stranger Things'

De Splash, em São Paulo
Dacre Montgomery interpretou Billy em Stranger Things
Dacre Montgomery interpretou Billy em Stranger Things Imagem: Divulgação/IMDb

Dacre Montgomery, 30, conquistou fama internacional após interpretar Billy em "Stranger Things" — mas, em seguida, saiu dos holofotes.

O que aconteceu

Ele não gostou dos papeis que recebeu após participar da série. "Eu fui empurrado numa direção muito comercial", refletiu em entrevista à revista People.

Dacre quer fugir dos blockbusters. "Cresci querendo trabalhar com diretores autorais em filmes mais nichados. Quero realmente explorar até onde eu posso chegar no desenvolvimento do personagem e realmente me apaixonar pelas histórias", disse o ator.

O ator diz que demorou cinco anos para encontrar trabalhos que o agradassem. "Essa engenharia reversa leva tempo, redirecionar uma carreira. Não posso simplesmente fazer aparecer diante dos meus olhos uma história incrível com um diretor maravilhoso", justificou.

Seu novo filme é um drama psicológico. Em "Went Up the Hill", ainda sem título oficial no Brasil, o personagem de Dacre retorna ao seu país para o funeral da mãe distante e conhece a viúva dela. A história toma um novo rumo quando o espírito da mãe retorna.

