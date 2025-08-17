Ary Fontoura mostra treino e reforça: 'Se não cuidar, não anda'

Ary Fontoura, 92, compartilhou detalhes de seu treino de musculação.
O que aconteceu
Ator exibiu seus exercícios de inferiores e superiores na academia. Ele fez a postagem ontem em seu Instagram.
Na publicação, o artista destacou a importância de cuidar da saúde. "Hoje não tem zuera! É só para lembrar de se cuidar um pouquinho. Bom fim de semana", escreveu na legenda.
No vídeo, Ary Fontoura ainda sinalizou que precisava treinar para se manter ativo. "Está vendo isso aqui, meu filho? Se não cuidar, não anda, não faz nada", indicou.
