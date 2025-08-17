Felca recebe ameaça de morte e consegue liminar para Google quebrar sigilo

Caso a empresa não cumpra a ordem, está sujeita a uma multa diária de R$ 2 mil, podendo chegar a R$ 100 mil. Procurado por Splash, o Google disse que não comentará o caso.

Segundo a liminar, Felca recebeu e-mails intimidatórios, enviados ontem pelo endereço "jeffersondasilva763@gmail.com" e fazem referência direta ao vídeo em que o youtuber expôs as acusações contra Santos. O documento aponta que o conteúdo continha ameaças explícitas à sua vida, com os dizeres: "prepara pra morrer vc vai pagar com a sua vida" e "vc vai morrer se prepara por sua vida vc corre risco e vai pagar com a vida", além de imputações falsas de pedofila.

No Altas Horas do último sábado (16), Felca falou sobre as ameaças que vem sofrendo desde a publicação do vídeo "Adultização". Algumas ameaças, sim, algumas críticas, movimentos de difamação, de tentar descredibilizar. Eu e meus amigos sabíamos o que estávamos fazendo, que era grande, tudo era esperado."

No entanto, Felca disse que não é ele quem precisar temer. "Pedófilos se sentiram atacados pessoalmente. Mas, sinceramente, quem tem que ter medo são eles, não uma pessoa que está denunciando, quem tem que ter medo são os pedófilos."

Observei na internet esse movimento de crianças produzindo conteúdo e o público era dividido entre crianças e pais, mas tinha pedófilos.

Felca

O vídeo de Felca

Felca fez um vídeo sobre adultização e denunciou produtores de conteúdo. O vídeo de 50 minutos já tem mais de 36 milhões de visualizações no Youtube. Nele, Felca denuncia alguns influenciadores e também cobra as plataformas que permitem a exposição e sexualização de menores — e monetizam os vídeos.