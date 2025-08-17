Felca recebe ameaça de morte e consegue liminar para Google quebrar sigilo

O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) determinou hoje que o Google deverá fornecer os dados do usuário que enviou ameaças de morte a Felca.
O que aconteceu
A liminar foi concedida a pedido do advogados do influenciador, que vem sofrendo represálias após denunciar casos de exploração de menores envolvendo Hytalo Santos. Splash teve acesso ao documento.
O juiz Pedro Henrique Valdevite Agostinho determinou, em caráter emergencial, que a Google Brasil forneça em 24 horas todos os dados de identificação vinculados à conta de e-mail utilizada nas ameaças, incluindo: IPs de acesso dos últimos seis meses, portas lógicas de origem, registros detalhados de data e horário e dados cadastrais do usuário.
Caso a empresa não cumpra a ordem, está sujeita a uma multa diária de R$ 2 mil, podendo chegar a R$ 100 mil. Procurado por Splash, o Google disse que não comentará o caso.
Segundo a liminar, Felca recebeu e-mails intimidatórios, enviados ontem pelo endereço "jeffersondasilva763@gmail.com" e fazem referência direta ao vídeo em que o youtuber expôs as acusações contra Santos. O documento aponta que o conteúdo continha ameaças explícitas à sua vida, com os dizeres: "prepara pra morrer vc vai pagar com a sua vida" e "vc vai morrer se prepara por sua vida vc corre risco e vai pagar com a vida", além de imputações falsas de pedofila.
No Altas Horas do último sábado (16), Felca falou sobre as ameaças que vem sofrendo desde a publicação do vídeo "Adultização". Algumas ameaças, sim, algumas críticas, movimentos de difamação, de tentar descredibilizar. Eu e meus amigos sabíamos o que estávamos fazendo, que era grande, tudo era esperado."
No entanto, Felca disse que não é ele quem precisar temer. "Pedófilos se sentiram atacados pessoalmente. Mas, sinceramente, quem tem que ter medo são eles, não uma pessoa que está denunciando, quem tem que ter medo são os pedófilos."
Observei na internet esse movimento de crianças produzindo conteúdo e o público era dividido entre crianças e pais, mas tinha pedófilos.
Felca
O vídeo de Felca
Felca fez um vídeo sobre adultização e denunciou produtores de conteúdo. O vídeo de 50 minutos já tem mais de 36 milhões de visualizações no Youtube. Nele, Felca denuncia alguns influenciadores e também cobra as plataformas que permitem a exposição e sexualização de menores — e monetizam os vídeos.
O influenciador Hytalo Santos é um dos alvos da denúncia no vídeo de Felca. Em seus vídeos para o canal do YouTube, Hytalo mostra os menores se beijando, faz perguntas como "já pulou a cerca?", "já pegou mais de quatro na balada?" e "já sentiu vontade de ficar com pai, mãe, primo ou tio de um amigo?".
Hytalo e o marido Israel foram presos na sexta-feira (15) em uma casa alugada em Carapicuíba, na Grande São Paulo. Juiz decretou prisão preventiva alegando "indícios de participação do indiciado" em crimes de tráfico de pessoas e exploração de trabalho infantil. Decreto ainda cita risco de obstruir a investigação.
Defesa do influenciador chamou prisão de "medida extrema". Ao UOL, o advogado de Hytalo afirmou que ainda não teve acesso ao conteúdo da decisão, mas disse que vai tomar "todas as medidas judiciais cabíveis" para resguardar os direitos do influenciador.
Hytalo Santos é investigado desde 2024 pela exposição de adolescentes a conteúdos com conotação sexual para obter lucro. Ele também é suspeito de cometer crimes de tráfico humano e exploração sexual infantil. O MP afirmou que o vazamento de informações sigilosas sobre o caso prejudica a investigação.
O influenciador foi derrubado das redes sociais e proibido de contato com menores de 18 anos. A proibição aconteceu após pedido do MP da Paraíba, em uma ação civil pública.
