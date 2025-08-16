Virginia Fonseca zera máquina de academia e choca amigo: 'Não é possível'

Virginia Fonseca, 26, zerou a máquina de sua academia e impressionou seu amigo.
O que aconteceu
Iguito compartilhou sua surpresa ao ver que a influencer fazia a cadeira abdutora no máximo de peso. "Estou vendo que a minha perninha de grilo não vai. Falei: 'gente, quem fez esse peso?'. Vamos lá, quero só ver. Não é possível!", declarou hoje nos stories do Instagram.
Ex-esposa de Zé Felipe repostou a indignação do amigo em sua rede social. "Zerei a máquina já", reforçou na legenda do post.
Antes disso, Virginia já tinha mostrado detalhes de seu treino de braços e exibido os músculos. Ela também publicou alguns vídeos com as filhas interrompendo suas séries de exercício.
