SplashUOL
Assine UOL
Celebs

Virginia Fonseca zera máquina de academia e choca amigo: 'Não é possível'

Colaboração para Splash, em São Paulo
Virginia Fonseca mostra detalhes de treino
Virginia Fonseca mostra detalhes de treino Imagem: Reprodução/Instagram

Virginia Fonseca, 26, zerou a máquina de sua academia e impressionou seu amigo.

O que aconteceu

Iguito compartilhou sua surpresa ao ver que a influencer fazia a cadeira abdutora no máximo de peso. "Estou vendo que a minha perninha de grilo não vai. Falei: 'gente, quem fez esse peso?'. Vamos lá, quero só ver. Não é possível!", declarou hoje nos stories do Instagram.

Ex-esposa de Zé Felipe repostou a indignação do amigo em sua rede social. "Zerei a máquina já", reforçou na legenda do post.

Antes disso, Virginia já tinha mostrado detalhes de seu treino de braços e exibido os músculos. Ela também publicou alguns vídeos com as filhas interrompendo suas séries de exercício.

Virginia zera máquina abdutora de academia
Virginia zera máquina abdutora de academia Imagem: Reprodução/Instagram

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.