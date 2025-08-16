Valentina Bandeira jantou com Stevie Wonder em festa aos 18 anos: 'Chorei'

Valentina Bandeira revelou que já jantou ao lado de Stevie Wonder quando tinha 18 anos. No videocast Alt Tabet, do Canal UOL, a atriz contou que na época foi visitar o pai nos Estados Unidos, eles foram convidados para um evento de música e o cantor era um dos famosos presentes na cerimônia.

Bandeira explicou que conheceu Stevie em um evento de jazz organizado pela ONU (Organização das Nações Unidas), em Nova York. "Eu fiz 18 anos, meu pai morava no EUA, fui passar um período com ele, e uma amigona do meu pai, que é casada com um cara importantíssimo do jazz, nos convidou para um evento do Dia Internacional do Jazz na ONU. Eles buscaram a gente numa limusine, de repente vejo o Jack Nicholson e o Morgan Freeman no saguão do hotel, eu falei: 'caraca, que porra é essa, bagulho estranho'".

Depois do evento, houve um coquetel para os convidados, momento em que ela sentou à mesa ao lado de Wonder. "Eu peguei meu pratinho, sentei, olhei para o lado e estava o Stevie Wonder na mesa comigo. Eu jantei com a cúpula do jazz, o Stevie meio trocando uma ideia comigo, eu sem saber falar inglês direito, dando uma improvisada. Lembro de sair de lá e chorar dentro do táxi o tempo inteiro na volta para o hotel, desesperada, tendo consciência de como as pessoas são famosas, grandiosas, e eu não tinha noção disso. Foi uma experiencia muito particular".