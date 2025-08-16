Valentina Bandeira jantou com Stevie Wonder em festa aos 18 anos: 'Chorei'

Valentina Bandeira revelou que já jantou ao lado de Stevie Wonder quando tinha 18 anos. No videocast Alt Tabet, do Canal UOL, a atriz contou que na época foi visitar o pai nos Estados Unidos, eles foram convidados para um evento de música e o cantor era um dos famosos presentes na cerimônia.
Bandeira explicou que conheceu Stevie em um evento de jazz organizado pela ONU (Organização das Nações Unidas), em Nova York. "Eu fiz 18 anos, meu pai morava no EUA, fui passar um período com ele, e uma amigona do meu pai, que é casada com um cara importantíssimo do jazz, nos convidou para um evento do Dia Internacional do Jazz na ONU. Eles buscaram a gente numa limusine, de repente vejo o Jack Nicholson e o Morgan Freeman no saguão do hotel, eu falei: 'caraca, que porra é essa, bagulho estranho'".
Depois do evento, houve um coquetel para os convidados, momento em que ela sentou à mesa ao lado de Wonder. "Eu peguei meu pratinho, sentei, olhei para o lado e estava o Stevie Wonder na mesa comigo. Eu jantei com a cúpula do jazz, o Stevie meio trocando uma ideia comigo, eu sem saber falar inglês direito, dando uma improvisada. Lembro de sair de lá e chorar dentro do táxi o tempo inteiro na volta para o hotel, desesperada, tendo consciência de como as pessoas são famosas, grandiosas, e eu não tinha noção disso. Foi uma experiencia muito particular".
Valentina Bandeira diz mentir sobre própria vida amorosa
Atriz, que atualmente namora, disse que fala "merdas" sobre a vida conjugal e inventa parceiros que não existem na realidade. "Eu minto o tempo todo, sou dessas. Já menti várias vezes, dizia que estava pegando alguém... Falo qualquer merda, tipo assim, 'o Cauã Reymond já peguei mesmo e ele é escroto'. Invento qualquer coisa".
Valentina Bandeira teve stalker que acabou preso
Bandeira contou que esse stalker não perseguia apenas ela, mas outras mulheres também. "Esse cara foi preso outro dia, porque ele não só me stalkeou, ele fez isso com outras mulheres. Eu sei que ele foi preso porque uma menina que ficou com ele depois, e o denunciou, veio me falar que ele falava de mim direto".
