Sem crise! Marina Ruy Barbosa posa com o noivo em festa de aniversário

Marina Ruy Barbosa, 30, curtiu o aniversário de Anttónia, filha de Glória Pires, ao lado do noivo, o empresário Abdul Fares, após boatos de que a relação estava em crise.

O que aconteceu

A atriz, que está noiva desde 2023, posou com o empresário para os fotógrafos no local. No início do mês, Marina rebateu os boatos de uma possível crise após supostamente ter deixado de seguir Abdul nas redes sociais.

Além dos cliques com o noivo, Marina também aproveitou ao lado da aniversariante e de Glória Pires. "Anttónia, tudo de mais lindo na sua vida. Amo você e sua família."