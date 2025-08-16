Rodrigo Santoro ganha Kikito e celebra homenagens no Festival de Gramado

O ator Rodrigo Santoro foi o homenageado da abertura do Festival de Cinema de Gramado 2025 ontem. Uma semana antes de completar 50 anos, ele recebeu o Kikito de Cristal pelos 30 anos de carreira. A cerimônia aconteceu antes da exibição de 'O Último Azul', filme de Gabriel Mascaro, vencedor do Urso de Prata no Festival de Berlim.

A produção, que chega aos cinemas no dia 28 de agosto, se passa em um futuro próximo na Amazônia e acompanha Tereza (Weinberg), uma mulher de 77 anos que decide desafiar o destino imposto por um governo que transfere idosos para colônias habitacionais.

Durante o festival, Santoro posou ao lado da esposa Mel Fronckowiak e deixou sua marca na Calçada da Fama. Além dele, Marcélia Cartaxo e Mariza Leão também serão homenageadas nesta edição.