Rodrigo Santoro ganha Kikito e celebra homenagens no Festival de Gramado

Do UOL, em São Paulo, com Estadão Conteúdo
O ator Rodrigo Santoro foi o homenageado da abertura do Festival de Cinema de Gramado 2025 ontem. Uma semana antes de completar 50 anos, ele recebeu o Kikito de Cristal pelos 30 anos de carreira. A cerimônia aconteceu antes da exibição de 'O Último Azul', filme de Gabriel Mascaro, vencedor do Urso de Prata no Festival de Berlim.

A produção, que chega aos cinemas no dia 28 de agosto, se passa em um futuro próximo na Amazônia e acompanha Tereza (Weinberg), uma mulher de 77 anos que decide desafiar o destino imposto por um governo que transfere idosos para colônias habitacionais.

Durante o festival, Santoro posou ao lado da esposa Mel Fronckowiak e deixou sua marca na Calçada da Fama. Além dele, Marcélia Cartaxo e Mariza Leão também serão homenageadas nesta edição.

Santoro, que começou a carreira na televisão, consolidou-se em filmes brasileiros como Bicho de Sete Cabeças (2000) e Abril Despedaçado (2001). No exterior, atuou em produções como Simplesmente Amor (2003), 300 (2007) e nas séries Lost (2004) e Westworld (2016).Além dele, Marcélia Cartaxo e Mariza Leão também serão homenageadas nesta edição.

Quem vai ganhar o Kikito?

Neste ano, seis filmes disputam o troféu Kikito, considerado o maior do festival. Eles também serão exibidos durante a programação. .

-A Natureza das Coisas Invisíveis (DF), de Rafaela Camelo
-Cinco Tipos de Medo (MT), de Bruno Bini
-Nó (PR), de Laís Melo . Papagaios (RJ), de Douglas Soares
-Querido Mundo (RJ), de Miguel Falabella
-Sonhar com Leões (SP), de Paolo Marinou-Blanco

