Resumo novela 'Êta Mundo Melhor' da semana: capítulos de 18/8 a 23/8

Confira o resumo dos próximos capítulos de "Êta Mundo Melhor" (Globo) logo abaixo:
- Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp
Segunda, 18 de agosto
Clóvis diz a Candinho que Dita é apaixonada por ele. Ernesto e Zulma armam para que Sabiá seja encontrado desacordado em frente a um bar. Estela permite que Anabela assista à apresentação de Dita. Quincas anuncia que conseguiu um emprego no dancing, e Quinzinho diz que acompanhará o filho. Francine, Tamires e Ernesto planejam enganar o Comendador. Estela convence Dirce a dar uma nova chance para as aulas das crianças órfãs. Simbá questiona Zulma sobre Samir e Candinho. Estela e Dita se aproximam. Zé dos Porcos encontra uma pedra brilhante na gruta. Cunegundes chega a São Paulo. Candinho confronta Celso.
Terça, 19 de agosto
Candinho questiona as mentiras inventadas por Celso para Samir. Simbá chantageia Zulma e Zenaide. Cunegundes chega à casa de Candinho e discute com Medeia. Quinzinho vai ao dancing com Quincas. Maria Divina pressiona Zé dos Porcos a se casar com ela. Candinho obriga Celso a pedir desculpas para Samir. Quinzinho diz para Francine que tem uma mina de esmeraldas. Zulma se irrita com a paixão de Candinho por Dita. Quincas é demitido do dancing. Cunegundes chega para buscar Quinzinho. Estela acredita estar sendo seguida nas ruas, e acaba correndo perigo com Anabela.
Quarta, 20 de agosto
Celso acode Estela e Anabela. Candinho aparece para ver a apresentação de Dita no concurso de rainha do rádio. Cunegundes confronta Quinzinho e Francine se irrita. Sabiá investiga sobre o ocorrido na noite em que foi dopado. Simbá afirma às crianças que é ele quem manda na casa de Zulma. O Comendador pressiona Tamires, que pede ajuda a Ernesto. Cunegundes garante que irá se separar de Quinzinho. Dita e Candinho se reaproximam. Zulma inventa para Dita que está namorando Candinho.
Quinta, 21 de agosto
Dita se irrita com a afirmação de Zulma, que deixa Candinho confuso. Celso pede que Estela lhe conte a verdade sobre seu passado. Zé dos Porcos diz que conseguirá uma forma de se casar com Maria Divina. Quincas desconfia do suposto namoro entre Sônia e Lauro. Candinho se surpreende ao encontrar Cunegundes em sua casa. Tamires descobre que o Comendador não pagou por sua festa e pede que Ernesto resolva o problema. Olímpia arma para impedir que Dita vença o concurso de rainha da rádio. Estela reconhece Simbá em seu retrato-falado.
Sexta, 22 de agosto
Estela questiona Sabiá sobre o motivo da busca por Simbá. Samir garante a Candinho que os biscoitos de sua fábrica estão ruins. Araújo e Celso enfrentam uma multidão de pessoas revoltadas com os biscoitos de má qualidade. Estela procura Zulma para falar sobre Simbá. Zulma ameaça mandar Simbá para o reformatório. Olímpia provoca Dita. Cunegundes sugere que Quincas reate com Dita, agora que ela ficará famosa. Zé dos Porcos e Maria Divina perdem suas esmeraldas, que são comidas pelos porcos. Pocidônio alerta Quinzinho e Medeia sobre a descoberta das esmeraldas em suas terras. Alarico alerta Candinho sobre a farinha de má qualidade usada por Celso e Araújo para os biscoitos.
Sábado, 23 de agosto
Celso inventa uma desculpa para Candinho e pede demissão da fábrica. Dita garante a Cunegundes que não reatará com Quincas. Candinho e Asdrúbal acalmam as pessoas revoltadas na frente da fábrica. Cunegundes descobre que Dita está apaixonada por Candinho. Zulma finge para Estela que não sabe quem orientou Simbá a se passar por Samir. Zé dos Porcos deduz que uma porca comeu as esmeraldas perdidas. Candinho convida Dita para sair. Tamires pressiona o Comendador. Simbá pede desculpas a Candinho e garante que não sabe nada sobre seu filho. Celso decide se afastar de Estela e Anabela. Ernesto afirma a Zulma que os dois serão sócios. Celso anuncia a Candinho que voltará para o interior.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.