Resumo novela 'Êta Mundo Melhor' da semana: capítulos de 18/8 a 23/8

Clóvis diz a Candinho que Dita é apaixonada por ele. Ernesto e Zulma armam para que Sabiá seja encontrado desacordado em frente a um bar. Estela permite que Anabela assista à apresentação de Dita. Quincas anuncia que conseguiu um emprego no dancing, e Quinzinho diz que acompanhará o filho. Francine, Tamires e Ernesto planejam enganar o Comendador. Estela convence Dirce a dar uma nova chance para as aulas das crianças órfãs. Simbá questiona Zulma sobre Samir e Candinho. Estela e Dita se aproximam. Zé dos Porcos encontra uma pedra brilhante na gruta. Cunegundes chega a São Paulo. Candinho confronta Celso.

Terça, 19 de agosto

Candinho questiona as mentiras inventadas por Celso para Samir. Simbá chantageia Zulma e Zenaide. Cunegundes chega à casa de Candinho e discute com Medeia. Quinzinho vai ao dancing com Quincas. Maria Divina pressiona Zé dos Porcos a se casar com ela. Candinho obriga Celso a pedir desculpas para Samir. Quinzinho diz para Francine que tem uma mina de esmeraldas. Zulma se irrita com a paixão de Candinho por Dita. Quincas é demitido do dancing. Cunegundes chega para buscar Quinzinho. Estela acredita estar sendo seguida nas ruas, e acaba correndo perigo com Anabela.

Quarta, 20 de agosto

Celso acode Estela e Anabela. Candinho aparece para ver a apresentação de Dita no concurso de rainha do rádio. Cunegundes confronta Quinzinho e Francine se irrita. Sabiá investiga sobre o ocorrido na noite em que foi dopado. Simbá afirma às crianças que é ele quem manda na casa de Zulma. O Comendador pressiona Tamires, que pede ajuda a Ernesto. Cunegundes garante que irá se separar de Quinzinho. Dita e Candinho se reaproximam. Zulma inventa para Dita que está namorando Candinho.

Quinta, 21 de agosto