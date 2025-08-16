Resumo novela 'Dona de Mim' da semana: confira capítulos de 18/8 a 23/8

Ricardo chantageia Jaques. Nina e Leo cuidam de Filipa, que se emociona. Jaques assume a presidência da Boaz, e Kami e Pam pressionam Samuel sobre as novas políticas impostas pelo tio. Ricardo confronta Tânia, que disfarça seus sentimentos por Jaques. Ryan exige que Lucas se afaste do salão enquanto Vespa usa o local para suas negociações. Palmeira furta o dinheiro de um detido, e Marlon desconfia. Davi apoia Jaques. Tânia implora pelo perdão de Jaques. Nina se aproxima de Danilo, e Pam vê. Leo e Samuel ficam juntos. Jaques deixa a casa de Tânia e se muda para a mansão de Abel.

Terça, 19 de agosto

Samuel se desespera com a mudança de Jaques para a mansão. Tânia jura vingança contra Jaques. Pam afirma que o namoro com Danilo acabou. Tânia acusa Filipa de roubar seu marido, e Jaques expulsa a ex-mulher da mansão. Ayla inventa uma desculpa para Gisele desmarcar o encontro com Breno e Caco. Sofia ajuda Rosa a disfarçar sua doença na frente de Jaques. Tânia ameaça Jaques.

Quarta, 20 de agosto

Tânia assusta Jaques. Jaques afirma a Tânia que o casamento dos dois não tem mais volta. Samuel pede que Pam e Kami o ensinem a dançar. Jaques humilha Leo, que é apoiada por Samuel. Rosa e Filipa sentem saudade de Abel. Tânia sofre por Jaques, e Ricardo tenta animá-la. Nina repreende Jaques ao vê-lo oferecendo bebida alcoólica a Filipa. Ricardo revela a Tânia o vídeo comprometedor que fez de Jaques. Jaques sai com Davi e acaba conhecendo Lia. Caco insiste em se aproximar de Ayla para saber do bebê. Yara e Leo se surpreendem com o mau-humor de Stephany. Tânia tenta resgatar o vídeo de Jaques no celular de Ricardo.

Quinta, 21 de agosto