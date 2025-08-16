SplashUOL
Raquel se vinga de Maria de Fátima antes de atitude extrema em 'Vale Tudo'

Raquel esnoba Mária de Fátima na novela 'Vale Tudo' Imagem: Reprodução/Globo

O reencontro entre mãe e filha promete emoção no capítulo de hoje de 'Vale Tudo'. Grávida e em desespero após ouvir que Afonso (Humberto Carrão) é estéril, Maria de Fátima (Bella Campos) vai atrás de Raquel (Taís Araújo) em um concerto de ópera, no Teatro Municipal.

Determinada a conseguir apoio, a jovem arruma um jeito de ficar a sós com a mãe e implora ajuda: "Mãe, eu preciso muito falar com você. Me escuta, por favor, eu preciso muito de você! É grave", suplica a influenciadora.

Raquel, no entanto, mantém a promessa que fez ao descobrir todas as armações da filha e não cede ao apelo. Fria, a empresária vira as costas e sentencia: "Eu não te conheço, garota. Eu não tenho mais filha."

Sem saída e tomada pelo desespero, Maria de Fátima terá uma atitude extrema: a vilã vai se jogar da escada do teatro para dar fim à gravidez, em uma das sequências mais impactantes da novela.

A cena marca mais um embate intenso entre Raquel e Maria de Fátima, relação central da trama de 'Vale Tudo'.

