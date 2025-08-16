Barrado em restaurante nos EUA, Nattan 'rouba' calça de Rafa Kalimann

Rafa Kalimann, 32, contou de um perrengue que passou com Nattan, 26, em Orlando, nos Estados Unidos.
O que aconteceu
Ex-BBB revelou que o namorado foi barrado no restaurante por estar de shorts. "Nattan não pode entrar [de shorts]. A gente vai ver se acha algum lugar aberto, estou vendo uma calça para a gente comprar 22h30 da noite para ele entrar no Cowboys", disse ontem nos stories do Instagram.
Influenciadora mostrou que o cantor emprestou sua calça para entrar no local. "Não faz isso comigo. Acabei de comprar essa calça, no shopping, ele colocou a calça no corpo. É calça de grávida isso aí. Eu não vou com você assim, vamos lá comprar uma calça", comentou aos risos.
Rafa Kallimann admitiu que Nattan foi liberado para entrar no bar após usar sua calça. "Pior de tudo é que caras olharam para ele e falaram: 'te respeito'", concluiu.
