Príncipe William e Kate Middleton podem se mudar de casa para 'recomeço'

O príncipe William, Kate Middleton e seus filhos — George, Charlotte e Louis — podem se mudar para uma nova casa para um "recomeço".

O que aconteceu

Após a batalha da princesa contra um câncer, eles podem se mudar para uma nova residência ainda este ano. A informação foi confirmada ao Page Six Saturday por um porta-voz.

A família mora em Adelaide Cottage, próximo ao Castelo de Windsor, em Berkshire, na Inglaterra. Eles se mudaram em 2022 pela proximidade da Escola Lambrook, onde os filhos estudam.