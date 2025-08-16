Príncipe William e Kate Middleton podem se mudar de casa para 'recomeço'

O príncipe William, Kate Middleton e seus filhos — George, Charlotte e Louis — podem se mudar para uma nova casa para um "recomeço".
O que aconteceu
Após a batalha da princesa contra um câncer, eles podem se mudar para uma nova residência ainda este ano. A informação foi confirmada ao Page Six Saturday por um porta-voz.
A família mora em Adelaide Cottage, próximo ao Castelo de Windsor, em Berkshire, na Inglaterra. Eles se mudaram em 2022 pela proximidade da Escola Lambrook, onde os filhos estudam.
Segundo o The Sun, o quinteto vai para uma propriedade em Forest Lodge, no Windsor Great Park. O jornal indicou que a residência conta com oito quartos e é avaliada em US$ 21 milhões (mais de R$ 113 milhões na cotação atual).
Uma fonte declarou que "Windsor se tornou o lar" de William e Kate Middleton. "No entanto, nos últimos anos, enquanto moravam no Adelaide Cottage, passaram por momentos realmente difíceis", completou ao The Sun. O veículo também divulgou que eles estão pagando integralmente pela reforma do novo lar.
