'Não é fácil': Maíra Cardi desabafa sobre gravidez aos 42 anos

Maíra Cardi, 42, grávida da primeira filha com Thiago Nigro, 34, compartilhou um relato nas redes sociais sobre sua terceira gestação. A empresária e ex-BBB já é mãe de Lucas, 24 e Sofia, 6, da relação com Arthur Aguiar.
O que aconteceu
Maíra lembrou da sua primeira e segunda gestações. "Ser mãe nunca é fácil em nenhuma idade, mas aos 17, sozinha e ralando muito para dar conta de tudo. Jurei que nunca mais passaria por aquilo, nunca mais! Mas, no fundo, eu sempre sonhei em ter uma família completa, algo que eu mesma não tive."
Aos 36, fiz tudo o que disse que não faria. Vivi uma depressão gestacional e um pós-parto terrível, de formas completamente diferentes, enfrentando novos desafios da maternidade. E mais uma vez, jurei: nunca mais seria mãe. Maíra Cardi
Sobre a gravidez da filha com Nigro, Maíra falou que nunca perdeu a fé no amor. "E cá estou eu, aos 42, com esse barrigão do amor. Carrego, sim, meus traumas, minhas inseguranças e tudo o que a gravidez desperta, além dos próprios contratempos da vida. Mas existe uma coisa que nunca perdi: a esperança. Eu nunca deixei de acreditar no amor."
Maíra Cardi anunciou a gravidez com Thiago Nigro três meses após a influenciadora perder o bebê que esperava com o marido. Maíra estava com oito semanas e dois dias de gestação quando, após sentir fortes cólicas e ter um sangramento, descobriu que o coração do feto havia parado de bater.
