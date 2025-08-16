'Não é fácil': Maíra Cardi desabafa sobre gravidez aos 42 anos

Maíra Cardi, 42, grávida da primeira filha com Thiago Nigro, 34, compartilhou um relato nas redes sociais sobre sua terceira gestação. A empresária e ex-BBB já é mãe de Lucas, 24 e Sofia, 6, da relação com Arthur Aguiar.

O que aconteceu

Maíra lembrou da sua primeira e segunda gestações. "Ser mãe nunca é fácil em nenhuma idade, mas aos 17, sozinha e ralando muito para dar conta de tudo. Jurei que nunca mais passaria por aquilo, nunca mais! Mas, no fundo, eu sempre sonhei em ter uma família completa, algo que eu mesma não tive."