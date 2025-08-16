SplashUOL
Marquezine e Danilo Mesquita posam juntos na festa de aniversário da atriz

Colaboração para Splash, em Salvador
Bruna Marquezine e Danilo Mesquita nos bastidores das gravações da segunda temporada da série Amor da Minha Vida
Bruna Marquezine e Danilo Mesquita nos bastidores das gravações da segunda temporada da série Amor da Minha Vida Imagem: Reprodução/Instagram

Bruna Marquezine, 30, apareceu em fotos ao lado de Danilo Mesquita, 33, durante a festa de aniversário da atriz na Ilha Fiscal, no Rio de Janeiro.

O que aconteceu

Nas imagens compartilhadas por um amigo de Bruna, a atriz aparece ao lado do ator e de outros amigos em uma cabine de fotos. Vale lembrar que Bruna proibiu o uso de celulares na festa.

Bruna Marquezine e Danilo Mesquita ao lado de amigos no aniversário da atriz
Bruna Marquezine e Danilo Mesquita ao lado de amigos no aniversário da atriz Imagem: Reprodução/Instagram

O ator está sendo apontado como affair da atriz após as gravações da segunda temporada da série "Amor da Minha Vida". A presença de Danilo na festa aumentou as especulações sobre um possível romance.

A festa contou com a presença de diversos famosos como, o ex-namorado de Bruna, João Guilherme, além de Angélica, Sasha Meneghel, Xuxa e outros.

