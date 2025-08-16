Marquezine e Danilo Mesquita posam juntos na festa de aniversário da atriz

Bruna Marquezine, 30, apareceu em fotos ao lado de Danilo Mesquita, 33, durante a festa de aniversário da atriz na Ilha Fiscal, no Rio de Janeiro.

O que aconteceu

Nas imagens compartilhadas por um amigo de Bruna, a atriz aparece ao lado do ator e de outros amigos em uma cabine de fotos. Vale lembrar que Bruna proibiu o uso de celulares na festa.