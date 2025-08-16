'Vale Tudo': Fátima anuncia gravidez de Afonso e Celina a surpreende

Celina surpreende a jovem ao revelar que o bebê não pode ser do sobrinho. "O meu sobrinho teve caxumba aos oito anos... O Afonso é estéril. Está aqui o exame. Esse filho que você está esperando, pode ser de qualquer um, menos do Afonso", indica a irmã de Odete Roitman.

Fátima a acusa de estar blefando, mas Celina reitera que nem Afonso, nem Odete sabem das sequelas da doença. Ela ainda propõe um acordo à vilã: "Eu entendo você estar chateada, de coração. Deve ser uma decepção saber que seu marido não pode ser pai. Ainda mais estando grávida", começa.

Mas a gente não precisa fazer um escândalo por isso. Pelo contrário. Sempre existe uma maneira honrosa de se resolver as coisas... Eu quero que você peça o divórcio. Sugere Celina

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.