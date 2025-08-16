'Vale Tudo': Fátima anuncia gravidez de Afonso e Celina a surpreende

No capítulo deste sábado (16) de "Vale Tudo" (Globo), Maria de Fátima (Bella Campos) vai anunciar que está grávida de Afonso (Humberto Carrão) e Celina (Malu Galli) a surpreenderá com uma grande revelação sobre o sobrinho.
O que vai acontecer
Maria de Fátima descobre que está grávida. A influenciadora decide contar a novidade para Celina, declarando: "Não é uma notícia maravilhosa?".
Celina surpreende a jovem ao revelar que o bebê não pode ser do sobrinho. "O meu sobrinho teve caxumba aos oito anos... O Afonso é estéril. Está aqui o exame. Esse filho que você está esperando, pode ser de qualquer um, menos do Afonso", indica a irmã de Odete Roitman.
Fátima a acusa de estar blefando, mas Celina reitera que nem Afonso, nem Odete sabem das sequelas da doença. Ela ainda propõe um acordo à vilã: "Eu entendo você estar chateada, de coração. Deve ser uma decepção saber que seu marido não pode ser pai. Ainda mais estando grávida", começa.
Mas a gente não precisa fazer um escândalo por isso. Pelo contrário. Sempre existe uma maneira honrosa de se resolver as coisas... Eu quero que você peça o divórcio. Sugere Celina
A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.
