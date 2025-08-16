Leci Brandão cancela apresentação no Rio após internação por quadro gripal

A equipe de Leci Brandão, 80, comunicou o cancelamento de sua apresentação no Divino Maravilhoso, que aconteceria hoje, no Rio de Janeiro.

O que aconteceu

A deputada estadual do estado de São Paulo foi internada ontem pela manhã. Ela apresentava sintomas gripais e passou por exames para investigar o quadro respiratório, conforme foi informado em um post em seu Instagram.