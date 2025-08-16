Em festa de Marquezine, filho fala sobre saúde de Faustão: 'Complicado'

João Silva, 21, atualizou sobre o estado de saúde de Faustão, 75, na festa de aniversário de Bruna Marquezine — que também contou com a presença de Anitta, Xuxa, Angélica e Luciano Huck.

O que aconteceu

Filho do apresentador declarou que ele está bem após passar por um transplante de fígado e um retransplante de rim. "Está super bem, a recuperação está ótima", indicou à Quem.

De acordo com ele, a cirurgia do pai foi delicada. "Ele está normal, tranquilo, recuperando. E assim, dentro do esperado, foi bem melhor. Na verdade, foi uma cirurgia bem complicada", explicou.