Hytalo Santos e marido têm prisão mantida após audiência de custódia

Na quarta-feira, ele não tinha sido encontrado em sua casa, em João Pessoa (PB), durante cumprimento de mandados de busca e apreensão. Mas equipamentos foram retirados, o que motivou o pedido de prisão.

Defesa do influenciador chamou prisão de "medida extrema". Ao UOL, o advogado de Hytalo afirmou que ainda não teve acesso ao conteúdo da decisão, mas disse que vai tomar "todas as medidas judiciais cabíveis" para resguardar os direitos do influenciador.

Vídeo mostra o momento em que os dois foram detidos. Nas imagens divulgadas pelo Departamento de Investigação Criminal Hytalo e Israel falam os próprios nomes e são informados de que a polícia está cumprindo um mandado de prisão do estado da Paraíba.

Hytalo Santos é investigado pela exposição de adolescentes a conteúdos com conotação sexual para obter lucro. Ele também é suspeito de cometer crimes de tráfico humano e exploração sexual infantil. O MP afirmou que o vazamento de informações sigilosas sobre o caso tem prejudicado a investigação.

O influenciador foi derrubado das redes sociais e proibido de contato com menores de 18 anos. A proibição aconteceu após pedido do MP da Paraíba, em uma ação civil pública. As investigações começaram no final de 2024 após denúncias de vizinhos.

Denúncia de Felca

Hitalo José Santos Silva, conhecido como Hytalo Santos, virou assunto após ser exposto pelo youtuber Felca como alguém que explora menores. O vídeo de 50 minutos, intitulado "adultização", já tem mais de 30 milhões de visualizações.