Fofoqueiro de plantão, Poliana entrega ouro na mão de Fátima em 'Vale Tudo'

Logo depois, Maria de Fátima fica sabendo por Poliana que Raquel viu César com Odete. Sem pensar duas vezes, 'Faty' confronta César no quarto de hotel com a matriarca Roitman.

César e Odete em 'Vale Tudo' Imagem: Reprodução/Globo

Neste mesmo dia, Raquel se dá conta de que, além de perder a Paladar, ficará com dívidas. Ela e Poliana avisam aos funcionários sobre o fechamento da Paladar e Ivan se sente culpado.

Em outro núcleo, Marco Aurélio comenta com Leila que a situação confusa em que se encontra a família Roitman favorece as realizações de suas transações ilícitas. Mais tarde, Cecília e Laís se surpreendem com a chegada de vários equipamentos alugados por Marco Aurélio para a festa de aniversário de Sarita.

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

