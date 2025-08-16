Você concorda? 10 filmes de comédia muito bem avaliados pelos fãs

Algumas comédias se tornaram verdadeiros clássicos para os fãs do gênero. Com base nas avaliações do IMDb, plataforma que reúne notas de milhões de usuários, Splash apresenta uma lista com 10 filmes que conquistaram tanto o público quanto a crítica e dicas de onde assisti-los.
'Snatch - Porcos e Diamantes' (2000) - 8,2
Neste filme, um diamante roubado coloca gângsteres, apostadores e um promotor de lutas clandestinas na mesma trilha. As histórias se cruzam com golpes, trocas de identidade e um pugilista cigano imprevisível. Ritmo ágil, humor ácido e reviravoltas o tempo todo. Disponível no Netflix.
'Todo Mundo Quase Morto' (2004) - 7,9
Shaun tenta reconquistar a namorada e melhorar de vida neste longa que mescla sátira e humor negro. No meio do caos, uma epidemia zumbi toma Londres, e com o amigo Ed, ele monta um plano absurdo: sobreviver no pub favorito. Disponível no Filmelier+ e Apple TV.
'Curtindo a Vida Adoidado' (1986) - 7.8
Nostálgico, o filme mostra Ferris Bueller matando aula para viver um dia perfeito em Chicago. Ele leva a namorada e o amigo inseguro, Cameron, para a aventura e, enquanto isso, o diretor da escola faz de tudo para desmascará-lo. Disponível em Mercado Play, Paramount Plus e Globoplay.
'Se Beber, Não Case!' (2009) - 7,7
Quatro amigos vão a Las Vegas para a despedida de solteiro e acordam sem memória e sem o noivo. A busca vira uma caça ao tesouro com pistas bizarras - um tigre, um bebê e muita confusão. Disponível no Prime Video e HBO Max.
'Superbad: É Hoje' (2007) - 7,6
Dois amigos nerds querem levar bebidas para uma festa e se despedir do colégio em grande estilo. Entra em cena "McLovin" e dois policiais atrapalhados. A partir daí, a noite vira uma jornada de amizade e caos. Disponível no Netflix.
'Kick-Ass: Quebrando Tudo' (2010) - 7,6
Um adolescente comum decide virar super-herói sem ter poderes. Ele cruza o caminho da letal Hit-Girl e de Big Daddy e, juntos, enfrentam um chefão do crime. É um filme que tem um nível considerável de violência, além de ser debochado e cheio de referência a HQs. Disponível para alugar no Apple TV e Prime Video.
'Clube dos Cafajestes' (1978) - 7,4
Em 1962, a fraternidade Delta desafia a rigidez do reitor com festas, trotes e sabotagens que viram rotina no campus. A guerra entre desajustados e autoridade rende caos e gargalhadas. Disponível para alugar no Apple TV e Prime Video.
'Debi & Loide: Dois Idiotas em Apuros' (1994) - 7,3
Lloyd e Harry encontram uma mala cheia de dinheiro e decidem devolvê-la à dona, sendo o mote principal do longa. A dupla parte para Aspen e se mete sem querer em um crime. É um filme marcado por bobagens, mal-entendidos e humor físico do começo ao fim. Disponível no Prime Video e HBO Max.
'Anjos da Lei' (2012) - 7,2
Dois policiais imaturos voltam ao colégio disfarçados para desmontar uma operação de drogas. Eles revivem dramas adolescentes e trocam de papéis sociais. A parceria rende ação, piadas meta e muita química de dupla. Disponível no Prime Video.
'O Virgem de 40 Anos' (2005) - 7,1
Andy nunca fez sexo e seus colegas de trabalho decidem "ajudar". Entre conselhos ruins e encontros desastrosos, ele conhece Trish. Trata-se de uma comédia que surpreende ao mesclar besteirol com romance. Disponível para alugar no Prime Video e Apple TV.
