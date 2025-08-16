Você concorda? 10 filmes de comédia muito bem avaliados pelos fãs

Algumas comédias se tornaram verdadeiros clássicos para os fãs do gênero. Com base nas avaliações do IMDb, plataforma que reúne notas de milhões de usuários, Splash apresenta uma lista com 10 filmes que conquistaram tanto o público quanto a crítica e dicas de onde assisti-los.

'Snatch - Porcos e Diamantes' (2000) - 8,2

Neste filme, um diamante roubado coloca gângsteres, apostadores e um promotor de lutas clandestinas na mesma trilha. As histórias se cruzam com golpes, trocas de identidade e um pugilista cigano imprevisível. Ritmo ágil, humor ácido e reviravoltas o tempo todo. Disponível no Netflix.