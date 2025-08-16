Filho de Carla Perez faz agachamento com mais de 500 kg e ganha elogios

Filho de Carla Perez e Xanddy, Victor Alexandre, 21, treinou força e impressionou os seguidores nas redes sociais.

O que aconteceu

O jovem agachou com 540 kg em seu treino na academia. Ele postou mais detalhes ontem em seu perfil no Instagram.

Estudante de Medicina Esportiva mostrou sua musculação e exibiu seus músculos na publicação. Com isso, ganhou vários elogios.