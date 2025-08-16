Filho de Carla Perez faz agachamento com mais de 500 kg e ganha elogios

Filho de Carla Perez e Xanddy, Victor Alexandre, 21, treinou força e impressionou os seguidores nas redes sociais.
O que aconteceu
O jovem agachou com 540 kg em seu treino na academia. Ele postou mais detalhes ontem em seu perfil no Instagram.
Estudante de Medicina Esportiva mostrou sua musculação e exibiu seus músculos na publicação. Com isso, ganhou vários elogios.
Ivete Sangalo e Carla Perez se manifestaram com a postagem. "Lindo da tia", destacou a cantora. "O mais gato, o mais doce, o mais respeitador! Mamãe ama demais. Orgulho de você, príncipe lindo", se derreteu a ex-dançarina do É o Tchan!.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.