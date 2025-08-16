Filha de Glória Maria celebra aniversário da mãe: 'Sinto você comigo'

Maria Matta, 17, filha mais velha de Glória Maria, compartilhou um texto emocionante para celebrar o aniversário da mãe, comemorado no dia 15 de agosto. A jornalista morreu em 2023, vítima de um câncer.

O que aconteceu

Em um longo desabafo, Maria falou da saudade e relembrou momentos ao lado da mãe. Ela também brincou sobre a idade da jornalista, que sempre fez mistério sobre o assunto.