Filha de Glória Maria celebra aniversário da mãe: 'Sinto você comigo'

Maria Matta, 17, filha mais velha de Glória Maria, compartilhou um texto emocionante para celebrar o aniversário da mãe, comemorado no dia 15 de agosto. A jornalista morreu em 2023, vítima de um câncer.
O que aconteceu
Em um longo desabafo, Maria falou da saudade e relembrou momentos ao lado da mãe. Ela também brincou sobre a idade da jornalista, que sempre fez mistério sobre o assunto.
Hoje é uma das datas mais importantes para mim, o aniversário da mamãe. Hoje você estaria completando quantos anos? Eu sinto você comigo todos os dias e todas as horas. Sempre que preciso resolver algo, penso: "O que a mamãe faria?" Maria Matta
Maria também citou uma tradição com a irmã, Laura, 15, quando comemoravam a data. "Meu sonho seria entregar as cartinhas que eu e a Lala sempre fazíamos, te dar um abraço e levar café da manhã na sua cama, como fazíamos em todas as manhãs do seu aniversário. Meu sonho seria te ver sorrindo, feliz, agradecendo e dizendo o quanto nos ama".
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.