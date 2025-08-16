53º Festival de Gramado acontece no fim de semana; confira programação

A 53ª edição do tradicional Festival de Cinema de Gramado, que teve início na última quarta-feira (13), terá atrações no sábado (16) e domingo (17).

O que aconteceu

A abertura oficial do Festival aconteceu na noite de ontem (15). Nela, houve o desfile no tapete vermelho e a exibição de "O Último Azul".

O Palácio dos Festivais, localizado no centro de Gramado, recebe os principais eventos do Festival.