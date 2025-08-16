53º Festival de Gramado acontece no fim de semana; confira programação

A 53ª edição do tradicional Festival de Cinema de Gramado, que teve início na última quarta-feira (13), terá atrações no sábado (16) e domingo (17).
A abertura oficial do Festival aconteceu na noite de ontem (15). Nela, houve o desfile no tapete vermelho e a exibição de "O Último Azul".
O Palácio dos Festivais, localizado no centro de Gramado, recebe os principais eventos do Festival.
Este ano, três grandes nomes serão celebrados com os troféus mais simbólicos do evento, por suas contribuições ao cinema e trajetórias. Marcélia Cartaxo (Troféu Oscarito), Mariza Leão (Troféu Eduardo Abelin) e Rodrigo Santoro (Kikito de Cristal).
Os ingressos estão disponíveis no site oficial do evento.
A edição 2025 do Festival de Cinema de Gramado terá seu encerramento no dia 23 de agosto.
Confira a programação do final de semana:
Sábado, 16/08
10h - Sala de Debates (Sociedade Recreio Grande): Debate O Último Azul
12h - VIII Mostra de Filmes Universitários (Teatro Elisabeth Rosenfeld)
13h - Mostra Gaúcha de Curtas sessões 1 e 2 (Palácio dos Festivais)
A Sinaleira Amarela (Guilherme Carravetta De Carli)
O Correspondente (Thali Bartikoski e Bruno Barcelos)
Enfim S.O.S (Zaracla)
O Pintor (Victor Castilhos)
Quando Começa a Chover O Coração Bate Mais Forte (Mirian Fichtner)
Intervalo
Fuá - O Sonho (Viviane Jag Fej Farias e Amallia Brandolff)
Estudos Sobre a Vida em Rede (Tuane Eggers)
Gambá (Maciel Fischer)
Safira O Mar e A Vida (Luiz Fonseca)
16h30 - Sala de Debates (Sociedade Recreio Gramadense)
17h - Abertura do Tapete Vermelho
18h - Mostra Competitva de Longas-Metragens (Palácio dos Festivais)
Nó (Laís Melo)
20h - Lançamento de Série (Palácio dos Festivais)
Máscaras Do Oxigênio Não Cairão Automaticamente (Marcelo Gomes e Carol Minêm)
Domingo, 17/08
09h - Sessão Reprise (Teatro Elisabeth Rosenfeld)
Nó (Laís Melo)
10h - Sala de Debate (Sociedade Recreio Gramadense)
12h - VIII Mostra de Filmes Universitários (Teatro Elisabeth Rosenfeld)
13h - Mostra Gaúcha de Curtas sessões 3 e 4 (Palácio dos Festivais)
Imigrante Habitante (Cassio Tolpolar)
Bom dia Maika (Eddy Ramos)
Roxo Lilás Violeta (Theo Tajes)
O Jogo (Alexandre Mattos Meireles e Chico Maximila)
Intervalo
Trapo (João Chimendes)
Mãe da Manhã (Clara Trevisan)
Nhemogarai (Jorge Morinico e Hopi Chapman)
Perro (Aleksia Dias e João Pedro Fiuza)
E Depois de Fevereiro (Crystom Afronário)
16h30 - Sala de Debates (Sociedade Recreio Gramadense)
17h - Abertura do Tapete Vermelho
18h - Mostra Competitva de Longas-Metragens (Palácio dos Festivais)
Papagaios (Douglas Soares)
20h - Cerimônia de Premiação - Mostra de Curtas Gaúchos (Palácio dos Festivais)
