Fernanda Torres surpreende com flexibilidade em aula de yoga: 'Alongando'

Fernanda Torres, 59, surpreendeu ao mostrar um momento em que aparece fazendo uma aula de yoga.
O que aconteceu
A atriz, que raramente faz posts sobre a vida pessoal, mostrou sua flexibilidade. "Alongando a sexta-feira. Namastê!"
Fernanda recebeu diversos elogios. "Totalmente alongada. Benza Deus", disse Dani Calabresa. "Nós vamos alongar, alonguem", escreveu outro em referência a uma fala da atriz no filme vencedor do Oscar, "Ainda Estou Aqui".
