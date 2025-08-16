Felca relata ameaças após vídeo-denúncia: 'Pedófilos se sentiram atacados'

Felca, 27, esteve na noite de hoje no Altas Horas e falou sobre a repercussão do vídeo-denúncia "Adultização", no qual expôs a exploração de menores.
O que aconteceu
O influenciador falou sobre as ameaças que está recebendo. "Algumas ameaças, sim, algumas críticas, movimentos de difamação, de tentar descredibilizar. Eu e meus amigos sabíamos o que estávamos fazendo, que era grande, tudo era esperado."
No entanto, Felca mostrou tranquilidade e disse que quem deve ter receio "são os pedófilos". "Pedófilos se sentiram atacados pessoalmente. Mas, sinceramente, quem tem que ter medo são eles, não uma pessoa que está denunciando, quem tem que ter medo são os pedófilos."
Observei na internet esse movimento de crianças produzindo conteúdo e o público era dividido entre crianças e pais, mas tinha pedófilos.
Felca
Ele falou sobre os conteúdos compartilhados que podem parecer inofensivos. "Eram conteúdos inocentes, criança brincando, se divertindo, mas tinham pedófilos 'cantando' aquelas crianças. Você vê aquilo, vê pessoas que adultizam propositalmente a criança... Se você não sente uma indignação, não é ser humano. Eu senti uma indignação, tinha um público e falei. Liguei minha câmera no meu quarto e causou um movimento tão gigantesco que está sendo nebuloso, meio difícil de cair a ficha."
Por outro lado, Felca celebrou o alcance do vídeo e contou receber registros de pessoas consumindo seu conteúdo de denúncia.
Me mandaram fotos de pessoas assistindo ao meu vídeo no ônibus, no metrô. Fico muito feliz porque não é sobre mim, é sobre a causa.
Após a publicação do vídeo, as redes sociais do influenciador cresceram. "Eu tinha, em todas as redes, talvez, de 15 milhões a 20 milhões. Na rede social principal, 8,8 milhões. Hoje, só na rede principal, [tenho] 15,5. Em cinco dias, foram mais de sete milhões e crescendo."
O youtuber contou ao Serginho que quis começar a criar conteúdo para a internet quando tinha somente 12 anos, mas foi orientado pelos seus pais para esperar. "Meus pais falaram que era bacana o que estava fazendo, mas era cedo, tinha que esperar amadurecer. Na minha cabeça de pré-adolescente, não entendi, fiquei revoltado por um tempo. Hoje olho para trás, entendo e agradeço aos meus pais."
'Adultização'
Felca fez um vídeo sobre o influenciador Hytalo Santos. O vídeo de 50 minutos, chamado "adultização", já tem mais de 36 milhões de visualizações. Nele, Felca denuncia os produtores de conteúdo e também cobra as plataformas que permitem — e monetizam — os vídeos.
Ele expôs a relação do influenciador com os adolescentes que aparecem em vídeos fazendo danças sensuais, além de muitos contextos sexuais. Em seus vídeos para o canal do YouTube, Hytalo mostra os menores se beijando, faz perguntas como "já pulou a cerca?", "já pegou mais de quatro na balada?" e "já sentiu vontade de ficar com pai, mãe, primo ou tio de um amigo?".
Hytalo e o marido Israel foram presos ontem enquanto dormiam em uma casa alugada em Carapicuíba, na Grande São Paulo. Juiz decretou prisão preventiva alegando "indícios de participação do indiciado" em crimes de tráfico de pessoas e exploração de trabalho infantil. Decreto ainda cita risco de obstruir a investigação.
Na quarta-feira, ele não tinha sido encontrado em sua casa, em João Pessoa (PB), durante cumprimento de mandados de busca e apreensão. Mas equipamentos foram retirados, o que motivou o pedido de prisão.
Defesa do influenciador chamou prisão de "medida extrema". Ao UOL, o advogado de Hytalo afirmou que ainda não teve acesso ao conteúdo da decisão, mas disse que vai tomar "todas as medidas judiciais cabíveis" para resguardar os direitos do influenciador.
Vídeo mostra o momento em que ambos foram detidos. Nas imagens divulgadas pelo Departamento de Investigação Criminal Hytalo e Israel falam os próprios nomes e informados de que a polícia está cumprindo um mandado de prisão do estado da Paraíba.
Hytalo Santos é investigado pela exposição de adolescentes a conteúdos com conotação sexual para obter lucro. Ele também é suspeito de cometer crimes de tráfico humano e exploração sexual infantil. O MP afirmou que o vazamento de informações sigilosas sobre o caso prejudica a investigação.
O influenciador foi derrubado das redes sociais e proibido de contato com menores de 18 anos. A proibição aconteceu após pedido do MP da Paraíba, em uma ação civil pública. As investigações começaram no final de 2024 após denúncias de vizinhos.
