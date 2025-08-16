Ex-modelo mostra rosto após queimaduras causadas por tratamento a parasita

A ex-modelo Brandi Glanville, 52, mostrou as mudanças de seu rosto após tratar queimaduras graves.
O que aconteceu
Estrela de "The Real Housewives of Beverly Hills" usou creme depilatório para conter os efeitos de um parasita no rosto. Em um vídeo no TikTok, compartilhou que a ação piorou seu quadro de saúde, provocando graves queimaduras.
@brandiglanvilleofficial
Beauty hacks (this is a good one but do a test patch)I did 7 minutes and I'm on fire sooooioko don't to 7 minutes it also burned the loose skin off my arms & its 7 dollars 😎 mix up some aloe vera, cucumber and black tea put it in the freezer put it in the spray bottle and once it's cold enough spray all day cause I'm in some pain♬ original sound - Brandi Glanville
De acordo com ela, conheceu um médico capaz de ajudá-la por meio do X (antigo Twitter). "Dizem que o Twitter é o diabo, mas bastou gritar nos meus tweets pedindo ajuda para que esse homem adorável se aproximasse", indicou em post ontem no Instagram.
Brandi Glanville não detalhou sobre seu diagnóstico. Agora, a ex-modelo trata a condição com um médico especialista em doenças infecciosas em Nova York.
