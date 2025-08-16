Ex-modelo mostra rosto após queimaduras causadas por tratamento a parasita

De acordo com ela, conheceu um médico capaz de ajudá-la por meio do X (antigo Twitter). "Dizem que o Twitter é o diabo, mas bastou gritar nos meus tweets pedindo ajuda para que esse homem adorável se aproximasse", indicou em post ontem no Instagram.

Brandi Glanville não detalhou sobre seu diagnóstico. Agora, a ex-modelo trata a condição com um médico especialista em doenças infecciosas em Nova York.