'Dona de Mim': Jaques 'toca o terror' em parentes e ganha 3 novos inimigos

Hoje, sábado (16), Jaques expulsa a ex-mulher e ainda ganha novos inimigos em "Dona de Mim" (Globo).
O que vai acontecer
Tânia jura vingança contra Jaques e vai atrás dele na mansão da família Boaz. A oportunista acusa Filipa de roubar seu marido, uma vez que ela sabe que o irmão de Abel e a viúva tiveram um romance no passado.
Determinado a tomar o lugar de Abel, Jaques expulsa a ex-mulher da mansão. Inconformada e com ódio, Tânia ameaça Jaques e promete infernizar a vida do vilão.
Enquanto isso, Samuel se desespera com a mudança de Jaques e morre de ódio. Até Sofia acaba sentindo a novidade na mansão, ajudando Rosa a disfarçar sua doença na frente de Jaques.
Neste mesmo capítulo, Pam afirma que o namoro com Danilo acabou. Em outro núcleo, Ayla inventa uma desculpa para Gisele desmarcar o encontro com Breno e Caco.
A novela "Dona de Mim", escrita por Rosane Svartman, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.
