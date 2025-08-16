Disputa judicial acusa Priscilla Presley de acelerar morte da filha

Os documentos judiciais alegam que Priscilla agiu contra uma diretiva médica explícita de Lisa Marie, que solicitava para que sua vida fosse mantida "o máximo de tempo possível". Lisa Marie havia sofrido uma parada cardíaca em 12 de janeiro de 2023 e levada às pressas para o hospital, onde entrou em coma induzido.

A autópsia posterior revelou que a causa da morte foi uma obstrução no intestino delgado, complicação decorrente de uma cirurgia bariátrica que havia realizado anteriormente.

O processo sugere que Priscilla teria motivações financeiras para acelerar a morte da filha. Segundo os autores da ação, Lisa Marie estaria prestes a remover a mãe como curadora do Promenade Trust, o fundo que administra Graceland e os direitos autorais de Elvis. Com a morte da filha, Priscilla teria recuperado temporariamente o controle sobre o truste, até que Riley Keough assumisse a administração após um acordo judicial em 2023.

Em resposta às acusações, o advogado de Priscilla, Marty Singer, emitiu uma nota ao Daily Mail na qual classificou o processo como "mentiras fabricadas com malícia" e afirmou que Riley Keough apoia sua avó incondicionalmente. Singer destacou o caráter sensível da acusação, que envolve uma mãe enlutada, e afirmou que a ação judicial é uma tentativa de manchar a reputação de Priscilla.

Apesar da Elvis Presley Enterprises faturar mais de US$ 100 milhões anualmente, a família Presley detém somente 15% da empresa. Graceland, a icônica mansão de Elvis, continua propriedade do truste familiar, mas sua operação é administrada por terceiros.

O processo também trouxe à tona informações sobre acordos financeiros obscuros, incluindo a revelação de que Priscilla havia vendido seus direitos de imagem em 2005 por US$ 6,5 milhões, informação que não teria sido compartilhada com seus ex-empresários.