SplashUOL
Assine UOL
Celebs

Diogo Nogueira ficou aliviado ao descobrir que Paolla não é bolsonarista

De Splash, em São Paulo
Diogo Nogueira ficou aliviado ao descobrir que Paolla Oliveira não votou em Bolsonaro
Diogo Nogueira ficou aliviado ao descobrir que Paolla Oliveira não votou em Bolsonaro Imagem: Reprodução/Instagram

Diogo Nogueira, 44, revelou um detalhe do início do relacionamento com Paolla Oliveira, 43.

O que aconteceu

Ao conhecer a atriz, ele tentou descobrir se ela tinha votado em Bolsonaro. Em entrevista ao Sem Censura, ele contou que ficou aliviado ao descobrir que não: "Quando falaram o nome do dito cujo, ela falou: 'Eu odeio esse cara'. Eu falei: 'Graças a Deus!'"

Os dois assumiram o namoro em 2021. Em julho daquele ano, ela foi a um show dele no Rio de Janeiro e o casal posou junto para fotos.

Foi Mumuzinho quem apresentou Diogo a Paolla. Diogo disse que o amigo ligou para ele perguntando se ele estava solteiro, porque tinha uma amiga interessada. Ele só não esperava que Paolla estava ouvindo tudo: "Ele disse: tem uma amiga querendo falar com você. Uma grande amiga, gosto muito dela. Quem é, Mumuzinho? A Paolla Oliveira. Eu falei: ah, tu tá de sacanagem. Vai se f*. Ele disse: É sério! Fala aqui com ela".

Paolla mandou um recado para o namorado no programa. Ela o parabenizou pelos 20 anos de carreira e afirmou: "Sei que o seu lugar é o palco, é ali que você se encontra. Sei como é difícil para você estar num programa como esse, se expor um pouco mais. Te admiro muito por quebrar essas barreiras".

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.