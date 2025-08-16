Diogo Nogueira ficou aliviado ao descobrir que Paolla não é bolsonarista

Foi Mumuzinho quem apresentou Diogo a Paolla. Diogo disse que o amigo ligou para ele perguntando se ele estava solteiro, porque tinha uma amiga interessada. Ele só não esperava que Paolla estava ouvindo tudo: "Ele disse: tem uma amiga querendo falar com você. Uma grande amiga, gosto muito dela. Quem é, Mumuzinho? A Paolla Oliveira. Eu falei: ah, tu tá de sacanagem. Vai se f*. Ele disse: É sério! Fala aqui com ela".

Paolla mandou um recado para o namorado no programa. Ela o parabenizou pelos 20 anos de carreira e afirmou: "Sei que o seu lugar é o palco, é ali que você se encontra. Sei como é difícil para você estar num programa como esse, se expor um pouco mais. Te admiro muito por quebrar essas barreiras".