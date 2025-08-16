SplashUOL
Transparência, burlesco e mais: os looks de Bruna Marquezine em sua festa

Colaboração para Splash, em São Paulo
Marquezine chega para festão de 30 anos
Marquezine chega para festão de 30 anos Imagem: Victor Chapetta / BrazilNews

Bruna Marquezine, 30, usou três looks ontem em sua festa de aniversário. O evento aconteceu na Ilha Fiscal, Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro.

O que aconteceu

Atriz apostou na transparência para o primeiro look. A peça contava com um body nude empina bumbum e um vestido de pedras.

Ao posar com seu bolo de metro, a artista surgiu com um segundo look em um estilo mais burlesco. Ela ousou com um vestido vermelho, uma meia-calça preta e vários colares.

Na hora do "parabéns", Bruna Marquezine ainda utilizou um terceiro look. Ao lado de Zeca Pagodinho e Xuxa, a famosa apareceu com uma blusa de manga comprida transparente e uma saia com uma cauda.

Bruna Marquezine usou três looks em sua festa de 30 anos
Bruna Marquezine usou três looks em sua festa de 30 anos Imagem: Victor Chapetta/BrazilNews/Instagram/X

