Ator revela fobia por tomates e quase vomita em programa ao vivo

O ator Ralf Little, conhecido por seu papel na série britânico-francesa "Death in Paradise", viveu um momento constrangedor durante sua participação no programa Saturday Kitchen, da BBC, ao ser confrontado com um alimento que lhe causa pavor: o tomate.

O que aconteceu

A cena chocou os telespectadores, muitos dos quais nem imaginavam que fobias alimentares pudessem ser tão intensas. Little quase vomitou ao vivo, deixando até o apresentador Matt Tebbutt sem reação.

O incidente começou quando o assunto "tomates" surgiu na conversa. Mal o alimento foi mencionado, o ator não conseguiu disfarçar o nojo — sua expressão de repulsa foi imediata.