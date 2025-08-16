Ator revela fobia por tomates e quase vomita em programa ao vivo

O ator Ralf Little, conhecido por seu papel na série britânico-francesa "Death in Paradise", viveu um momento constrangedor durante sua participação no programa Saturday Kitchen, da BBC, ao ser confrontado com um alimento que lhe causa pavor: o tomate.
O que aconteceu
A cena chocou os telespectadores, muitos dos quais nem imaginavam que fobias alimentares pudessem ser tão intensas. Little quase vomitou ao vivo, deixando até o apresentador Matt Tebbutt sem reação.
O incidente começou quando o assunto "tomates" surgiu na conversa. Mal o alimento foi mencionado, o ator não conseguiu disfarçar o nojo — sua expressão de repulsa foi imediata.
"Tomates... Chega. Não cheguem perto de mim com isso. É bizarro demais. Até como pizza feliz da vida se tiver molho de tomate, mas se tiver uma fatia de tomate em cima...", disse Little, fazendo caretas e segurando o enjoo.
"Não dá, não dá. Tirem isso da minha frente. Tem algo nos pedaços de tomate que é simplesmente...", continuou, quase tendo outra crise de náusea. "Vou ter que levar isso para a minha terapeuta", brincou, tentando se recompor.
O momento inusitado viralizou nas redes sociais, com espectadores divididos entre quem achou exagerado e quem simpatizou com o desespero do ator. Enquanto isso, o apresentador Matt Tebbutt só conseguiu rir da situação, sem saber muito bem como salvar a cena ao vivo.
