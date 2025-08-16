Após rebater críticas, Dieckmmann celebra aniversário do filho com bolo

Carolina Dieckmmann comemorou o aniversário de 18 anos do filho José com um bolo após rebater críticas por celebrar a data com um pedaço de manga.

O que aconteceu

A atriz compartilhou fotos do filho, fruto da relação com o diretor Tiago Worcman, segurando um bolo na comemoração de hoje. "Ah filho... 18! Não consigo parar de sentir, como diz a música. Muito amor por tudo!"

Ontem, Carolina publicou a foto do filho comemorando com uma manga, o que gerou críticas entre os seguidores. "Bolo pra quem não come açúcar é manga", disse a atriz.