Após rebater críticas, Dieckmmann celebra aniversário do filho com bolo

Carolina Dieckmmann comemorou o aniversário de 18 anos do filho José com um bolo após rebater críticas por celebrar a data com um pedaço de manga.
O que aconteceu
A atriz compartilhou fotos do filho, fruto da relação com o diretor Tiago Worcman, segurando um bolo na comemoração de hoje. "Ah filho... 18! Não consigo parar de sentir, como diz a música. Muito amor por tudo!"
Ontem, Carolina publicou a foto do filho comemorando com uma manga, o que gerou críticas entre os seguidores. "Bolo pra quem não come açúcar é manga", disse a atriz.
Horas depois, ela publicou um novo vídeo explicando a decisão da manga no lugar do bolo. "Algumas pessoas me marcaram em comentários criticando meu filho não comer açúcar, eu não providenciar um bolo sem açúcar. O José parou de comer açúcar aos 13 anos porque ele queria ser jogador de futebol e nas palestras que tinham na escola dele falavam muito sobre o quanto que a alimentação, poderiam melhorar ou piorar a performance de um atleta."
Por causa disso, ele decidiu cortar o açúcar da vida dele. Ele não come coisas processadas, adoçantes, bolos... ele ama fruta. Manga é a fruta preferida dele. Carolina Dieckmann
A atriz completou. "A manga com a vela em cima foi a melhor coisa que ele poderia ter ganhado de aniversário, porque ele só não gosta de bolos, doces e essas coisas, como ele ama manga. José está super feliz com o bolo dele e não tem nenhum motivo para ninguém atacar, nem ele, nem eu."
