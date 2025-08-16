SplashUOL
Após rebater críticas, Dieckmmann celebra aniversário do filho com bolo

Colaboração para Splash, em Salvador
Carolina Dieckmann celebra aniversário de 18 anos do filho, José
Carolina Dieckmann celebra aniversário de 18 anos do filho, José Imagem: Reprodução/Instagram

Carolina Dieckmmann comemorou o aniversário de 18 anos do filho José com um bolo após rebater críticas por celebrar a data com um pedaço de manga.

O que aconteceu

A atriz compartilhou fotos do filho, fruto da relação com o diretor Tiago Worcman, segurando um bolo na comemoração de hoje. "Ah filho... 18! Não consigo parar de sentir, como diz a música. Muito amor por tudo!"

Ontem, Carolina publicou a foto do filho comemorando com uma manga, o que gerou críticas entre os seguidores. "Bolo pra quem não come açúcar é manga", disse a atriz.

Horas depois, ela publicou um novo vídeo explicando a decisão da manga no lugar do bolo. "Algumas pessoas me marcaram em comentários criticando meu filho não comer açúcar, eu não providenciar um bolo sem açúcar. O José parou de comer açúcar aos 13 anos porque ele queria ser jogador de futebol e nas palestras que tinham na escola dele falavam muito sobre o quanto que a alimentação, poderiam melhorar ou piorar a performance de um atleta."

Por causa disso, ele decidiu cortar o açúcar da vida dele. Ele não come coisas processadas, adoçantes, bolos... ele ama fruta. Manga é a fruta preferida dele. Carolina Dieckmann

A atriz completou. "A manga com a vela em cima foi a melhor coisa que ele poderia ter ganhado de aniversário, porque ele só não gosta de bolos, doces e essas coisas, como ele ama manga. José está super feliz com o bolo dele e não tem nenhum motivo para ninguém atacar, nem ele, nem eu."

