Nathalia Arcuri anuncia gravidez após cinco meses de namoro com modelo

Colaboração para Splash, em Salvador
Nathália Arcuri, fundadora da Me Poupe, está grávida do primeiro filho
Nathália Arcuri, fundadora da Me Poupe, está grávida do primeiro filho Imagem: Reprodução/UOL

Nathalia Arcuri, 40, anunciou que está grávida do primeiro filho fruto da relação com o modelo Lucas Pugliessa, 37.

O que aconteceu

A influenciadora de finanças compartilhou um vídeo nas redes sociais para contar a novidade. "Há alguns meses, soubemos que somos três. Descobrimos do jeito mais simples: duas linhas no teste de farmácia apontando o que o instinto de mãe já dizia: Tem uma outra vida aqui dentro."

Ainda no vídeo, Nathalia e Lucas mostram momentos desde o início da relação. O casal começou a se relacionar em janeiro deste ano e oficializou o relacionamento em 26 de fevereiro.

É amor em escala crescente? um reality show interno com direito a fome monstruosa, desejos estranhos e palpites não solicitados. Não tem fumaça colorida (ainda) — só nós dois (e agora três), aprendendo que a vida sabe ser roteirista melhor do que a gente. Nathalia Arcuri

