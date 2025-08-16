Nathalia Arcuri anuncia gravidez após cinco meses de namoro com modelo

Nathalia Arcuri, 40, anunciou que está grávida do primeiro filho fruto da relação com o modelo Lucas Pugliessa, 37.

O que aconteceu

A influenciadora de finanças compartilhou um vídeo nas redes sociais para contar a novidade. "Há alguns meses, soubemos que somos três. Descobrimos do jeito mais simples: duas linhas no teste de farmácia apontando o que o instinto de mãe já dizia: Tem uma outra vida aqui dentro."

Ainda no vídeo, Nathalia e Lucas mostram momentos desde o início da relação. O casal começou a se relacionar em janeiro deste ano e oficializou o relacionamento em 26 de fevereiro.