Nathalia Arcuri anuncia gravidez após cinco meses de namoro com modelo

Nathalia Arcuri, 40, anunciou que está grávida do primeiro filho fruto da relação com o modelo Lucas Pugliessa, 37.
O que aconteceu
A influenciadora de finanças compartilhou um vídeo nas redes sociais para contar a novidade. "Há alguns meses, soubemos que somos três. Descobrimos do jeito mais simples: duas linhas no teste de farmácia apontando o que o instinto de mãe já dizia: Tem uma outra vida aqui dentro."
Ainda no vídeo, Nathalia e Lucas mostram momentos desde o início da relação. O casal começou a se relacionar em janeiro deste ano e oficializou o relacionamento em 26 de fevereiro.
É amor em escala crescente? um reality show interno com direito a fome monstruosa, desejos estranhos e palpites não solicitados. Não tem fumaça colorida (ainda) — só nós dois (e agora três), aprendendo que a vida sabe ser roteirista melhor do que a gente. Nathalia Arcuri
