'Vale Tudo': como Afonso vai entregar a cabeça de Marco Aurélio a Odete

Nos próximos capítulos de "Vale Tudo" (Globo), Afonso (Humberto Carrão) vai descobrir os crimes de Marco Aurélio (Alexandre Nero).
O que vai acontecer
Afonso analisará a contabilidade da TCA e encontrará provas das fraudes. Depois, ele preparará um relatório sobre os desvios e o entregará a Odete (Debora Bloch).
Ao saber da denúncia, Marco Aurélio ficará furioso. Ele começará a destruir documentos que possam servir como prova. As informações são do jornal O Globo.
Leila (Carolina Dieckmann) temerá que a investigação alcance o negócio. Não é para menos, uma vez que foi ela quem sugeriu a abertura de uma clínica de estética para lavar dinheiro.
Convocado para uma reunião, o executivo ficará apreensivo. Ele terá medo de ser demitido ou até preso.
Odete exigirá a devolução do dinheiro roubado, com valor corrigido. Além disso, a empresária pedirá a Consuêlo (Belize Pombal) que calcule o tamanho do prejuízo.
A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.
