'Vale Tudo': como Afonso vai entregar a cabeça de Marco Aurélio a Odete

Ao saber da denúncia, Marco Aurélio ficará furioso. Ele começará a destruir documentos que possam servir como prova. As informações são do jornal O Globo.

Leila (Carolina Dieckmann) temerá que a investigação alcance o negócio. Não é para menos, uma vez que foi ela quem sugeriu a abertura de uma clínica de estética para lavar dinheiro.

Convocado para uma reunião, o executivo ficará apreensivo. Ele terá medo de ser demitido ou até preso.

Odete exigirá a devolução do dinheiro roubado, com valor corrigido. Além disso, a empresária pedirá a Consuêlo (Belize Pombal) que calcule o tamanho do prejuízo.

