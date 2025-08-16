Brasileira com 'Oscar das HQs' desenhou Supergirl: 'Surreal ver no cinema'

Aos 35 anos, a paulistana Bilquis Evely entrou para a história como a primeira artista brasileira a vencer o Eisner Awards — considerado o Oscar dos quadrinhos. O reconhecimento veio na categoria Melhor Desenhista/Arte-finalista por "Helen de Wyndhorn", graphic novel publicada no Brasil pelo selo SUMA, da Companhia das Letras. Mas a jornada, que começou nas bancas de Barueri, na Grande São Paulo, é marcada por encontros, muito trabalho e uma relação íntima com os traços que a levaram ao topo do mercado internacional.
Bilquis descobriu a paixão pelos quadrinhos aos 14 anos, ao se deparar com uma revista da Supergirl em uma banca.
Por ser uma personagem feminina, me identifiquei.
Bilquis Evely, em entrevista a Splash
Na época, o acesso às histórias era limitado e caro. "Era uma minissérie de três edições, pequenininha. Eram minhas únicas revistas", conta.
Seu segundo amor foi "Cinder & Ashe", quadrinho dos anos 80 que encontrou em um sebo de São Paulo, levada pelo pai. "Era de Gerry Conway, muito elegante. Fiquei apaixonada". Aos 16, ingressou em uma escola de desenho focada em quadrinhos e, em 2009, deu seus primeiros passos profissionais na revista "Luluzinha Teen e Sua Turma".
Do Brasil aos EUA
A transição para o mercado internacional começou em 2013, quando a Dynamite Entertainment a contratou para trabalhar em séries como "Doc Savage" e "Shaft". "O diretor da escola tinha contatos. Apresentei meu portfólio e comecei", explica.
Mas foi em 2022 que seu traço ganhou destaque global e, por ironia do destino, foi com a mesma personagem que a fez conhecer se apaixonar por quadrinhos. Bilquis foi a responsável pela arte de "Supergirl: A Mulher do Amanhã", sua primeira colaboração com o roteirista Tom King, que anos depois apareceria pela primeira vez em "Superman" e, em 2026, ganhará um filme próprio.
Inclusive, foi no set de filmagens do vindouro longa que a artista conheceu King. "A gente foi visitar as gravações e nos encontramos ali. Foi meio esquisito, porque ambos estavam visivelmente nervosos e a gente nunca tinha se falado."
Questionada sobre mais detalhes das filmagens, Bilquis diz que não pode dizer mais nada, mas afirma que ver sua personagem sendo adaptada para o cinema é "surreal". "Tom King diz ser quase um milagre, porque quando ele começou com Supergil, o quadrinho estava para ser cancelado, porque não tinham tantos leitores e era uma das revistas menos vendidas da DC. Ele quis fazer isso e, quando comecei, senti ser algo especial."
Na época, não foi tão bem de vendas, mas fez sucesso de críticas. Só depois do filme que estourou e isso foi muito legal.
Sobre o trabalho em equipe, Bilquis destaca: "Gosto de colaborar. É gostoso pegar um roteiro, interpretá-lo e colocá-lo no papel da melhor maneira possível. Gosto desse dinamismo entre escritor, artista e colorista".
Busca por originalidade
O estilo único de Bilquis, segundo conta, surgiu a partir da inspiração em artistas clássicos apresentados pelo professor de quadrinhos. "Gostei muito, mas o resto veio do estudo e da minha percepção. É algo natural que se desenvolve".
Essa sensibilidade brilhou em "Helen de Wyndhorn", obra que consumiu três anos de pesquisa. "É um quadrinho complexo: mistura anos 1930, fantasia e elementos góticos. Passei meses estudando roupas, objetos e até a arquitetura da casa onde se passa a história", detalha.
A HQ conta história de Helen Cole, uma jovem que, após a morte trágica de seu pai, um famoso escritor, é levada para a mansão de sua família, Wyndhorn. Lá, ela descobre segredos familiares e embarca em aventuras fantásticas com seu avô, Barnabas. A trama se desenrola em torno da relação de Helen com sua tutora, Lilith Appleton, e como ela passa a confiar em Lilith para compartilhar suas estranhas experiências na mansão e com seu avô.
O cuidado com os personagens foi meticuloso: "Fiquei muito tempo tentando descobrir o rosto de cada um. O carisma deles era essencial para a história funcionar".
Eisner
Quando soube ter vencido o prêmio, a reação foi de incredulidade. A repercussão no Brasil a surpreendeu: "Fiquei impressionada. O livro chegou ao topo dos mais vendidos da Amazon. Ver brasileiros lendo meu trabalho é a melhor parte".
Quando falaram meu nome, deu um branco. Até hoje não caiu a ficha
Bilquis Evely
No San Diego Comic-Con, evento no qual recebeu o Eisner, a experiência foi emocionante. "As pessoas me parabenizavam, me abraçavam. Foi muito especial."
Já no Instagram, houve o reconhecimento do parceiro de trabalho Tom King. "Parabéns à artista superstar Bilquis, que ganhou um Inkpot e um Eisner por sua narrativa de quadrinhos deslumbrante, compassiva e maravilhosa! Muito merecido. Foi uma alegria, um presente e uma honra ter trabalhado com Bilquis em Supergirl e Helena de Wyndhorn. Ela é muito boa e muito legal", escreveu.
Desafios
Em um mercado majoritariamente masculino, Bilquis avalia que construiu a carreira sem grandes conflitos. "Sempre fui bem-recebida. Quando comecei a estudar, havia outra menina na sala — a melhor aluna — e aquilo me animou."
Seu aprendizado técnico, porém, foi desafiador. "Quadrinhos são intensos. Você precisa dominar ritmo, prazos e encontrar sua voz". Ela explica o conceito de "ritmo de página": "O ideal é fazer uma página ou uma página e meia por dia. Hoje tenho mais agilidade, mas no começo foi desafiador". Para quem quer seguir na área, seu conselho é claro.
Busque o que você realmente gosta. No início, aceitamos vários trabalhos, mas com o tempo, é importante escolher projetos que te inspirem e sejam divertidos.
Sobre trabalhar com outros heróis consagrados, Bilquis é pragmática. "Não tenho um sonho específico. Vou pela história. Se ela me inspirar, faço — seja com qual personagem for."
Enquanto prepara novos projetos, ela celebra o reconhecimento e a oportunidade de inspirar outros artistas. "É estranho pensar que meu trabalho está sendo adaptado para o cinema e as pessoas estão lendo meus quadrinhos", ri. "Mas é muito gratificante."
