Brasileira com 'Oscar das HQs' desenhou Supergirl: 'Surreal ver no cinema'

Bilquis descobriu a paixão pelos quadrinhos aos 14 anos, ao se deparar com uma revista da Supergirl em uma banca.

Por ser uma personagem feminina, me identifiquei.

Bilquis Evely, em entrevista a Splash

Na época, o acesso às histórias era limitado e caro. "Era uma minissérie de três edições, pequenininha. Eram minhas únicas revistas", conta.

Seu segundo amor foi "Cinder & Ashe", quadrinho dos anos 80 que encontrou em um sebo de São Paulo, levada pelo pai. "Era de Gerry Conway, muito elegante. Fiquei apaixonada". Aos 16, ingressou em uma escola de desenho focada em quadrinhos e, em 2009, deu seus primeiros passos profissionais na revista "Luluzinha Teen e Sua Turma".

Do Brasil aos EUA

A transição para o mercado internacional começou em 2013, quando a Dynamite Entertainment a contratou para trabalhar em séries como "Doc Savage" e "Shaft". "O diretor da escola tinha contatos. Apresentei meu portfólio e comecei", explica.