'A Hora do Mal' vai ter spin-off focado na Tia Gladys? Entenda

Um personagem de "A Hora do Mal" tem roubado a cena nas redes sociais: a Tia Gladys, interpretada por Amy Madigan.
Veículos especializados pedem que a atriz seja indicada ao Oscar. "Gladys entrou imediatamente no cânone da iconografia do terror contemporâneo", diz uma matéria no portal Vulture. O Los Angeles Times escreveu: "Madigan é excelente, desarmando o espectador e habilidosa em disfarçar, até certo ponto, a verdadeira natureza da Tia Gladys".
Segundo o site The Hollywood Reporter, o diretor Zach Cregger está negociando um spin-off baseado no personagem. O roteiro seria baseado numa cena de "A Hora de Mal" que contava a origem de Gladys, mas foi cortada da versão final do filme.
A atriz não quer criar expectativas. "Nessa indústria, nada é real até que seja real mesmo", diz em entrevista ao Entertainment Weekly. "Amei trabalhar com Zach e ver dentro daquele cérebro dele. Isso é a verdadeira bênção desse filme. O resto tem a ver com negócios e com conversas das quais eu não participo. Mas eu amo a Gladys, é tudo o que eu posso dizer".
Ela se diz orgulhosa do filme. "[O reconhecimento] é muito legal porque eu sinto que meu trabalho está muito bom nessa obra. Faz tempo que faço isso, então conseguir algo que seja tão gratificante e de que as pessoas gostem tanto... É divertido", reflete a atriz.
