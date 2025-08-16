'A Hora do Mal' vai ter spin-off focado na Tia Gladys? Entenda

Um personagem de "A Hora do Mal" tem roubado a cena nas redes sociais: a Tia Gladys, interpretada por Amy Madigan.

Veículos especializados pedem que a atriz seja indicada ao Oscar. "Gladys entrou imediatamente no cânone da iconografia do terror contemporâneo", diz uma matéria no portal Vulture. O Los Angeles Times escreveu: "Madigan é excelente, desarmando o espectador e habilidosa em disfarçar, até certo ponto, a verdadeira natureza da Tia Gladys".

Segundo o site The Hollywood Reporter, o diretor Zach Cregger está negociando um spin-off baseado no personagem. O roteiro seria baseado numa cena de "A Hora de Mal" que contava a origem de Gladys, mas foi cortada da versão final do filme.