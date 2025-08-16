'A conta não fecha': Felipe Titto explica por que deixou de fazer novelas

Felipe Titto, 38, contou o motivo de ter recusado convites para retornar às novelas após o seu último trabalho em 2019, na novela A Dona do Pedaço (Globo).

Nos últimos três anos me chamaram para umas cinco novelas, mas não dá, a conta não fecha. Felipe Titto

O que aconteceu

Em entrevista ao podcast Podshape, o ator e empresário contou à Juju Salimeni e Diogo Basaglia, que ganha mais dinheiro com palestras. "Salário da Globo? R$ 150 mil, um ator pi*. É o preço de uma palestra minha de uma hora."