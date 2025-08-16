'A conta não fecha': Felipe Titto explica por que deixou de fazer novelas

Felipe Titto, 38, contou o motivo de ter recusado convites para retornar às novelas após o seu último trabalho em 2019, na novela A Dona do Pedaço (Globo).
Nos últimos três anos me chamaram para umas cinco novelas, mas não dá, a conta não fecha. Felipe Titto
O que aconteceu
Em entrevista ao podcast Podshape, o ator e empresário contou à Juju Salimeni e Diogo Basaglia, que ganha mais dinheiro com palestras. "Salário da Globo? R$ 150 mil, um ator pi*. É o preço de uma palestra minha de uma hora."
Felipe também falou quanto recebeu no seu último trabalho para a Globo. "O meu salário não é desse cara p*. O meu salário seria uns R$ 100 mil. A última que fiz foi R$ 70 mil."
O ator disse ainda que continua fazendo filmes e comparou com às novelas. "Eu faço um filme agora no final de novembro, porque é um mês de gravação. Como sou protagonista, dá para bater as filmagens com a minha agenda. Novela é um ano, no Rio de Janeiro, contando preparação com gravação."
