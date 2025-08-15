Vídeo mostra o momento da prisão de Hytalo e do marido em São Paulo

Reafirmamos a inocência de Hytalo Santos, que sempre se colocou à disposição das autoridades. A defesa permanece acompanhando o caso de forma atenta e responsável, confiando no devido processo legal e na sensatez do Poder Judiciário

As investigações têm por objeto os crimes de tráfico humano e exploração sexual infantil. Em nota, o MPPB diz que o vazamento de informações sigilosas e "a execução de medidas de natureza civil, dissociadas dos métodos próprios da investigação criminal", têm prejudicado a eficiência e a segurança do trabalho investigativo, além de potencialmente expor as vítimas a novos riscos.

É importante destacar a necessidade do efetivo combate ao tráfico humano em âmbito estadual, pois se trata de uma grave violação de direitos que, embora muitas vezes menos visível que o transnacional, provoca impactos profundos nas comunidades locais. Ministério Público da Paraíba

Os agentes cumpriram os mandados expedidos pela 2ª Vara da Comarca de Bayeux, pelo juiz Antônio Rudimacy Firmino de Sousa. Além do cumprimento do mandado de prisão temporária expedido pela Justiça da Paraíba, os agentes também realizam buscas no endereço onde ele foi localizado, em cumprimento a ordem judicial.

Prisão

Prisão aconteceu hoje, um dia após Hytalo não ser encontrado em casa, em João Pessoa, durante cumprimento de mandados de busca e apreensão.