'Vale Tudo' hoje (15): veja resumo do capítulo desta sexta-feira

Veja a seguir tudo o que vai acontecer no capítulo desta sexta-feira (15) em "Vale Tudo" (Globo).

O que vai acontecer

Afonso avisa a Odete que descobrirá se há algo de errado na contabilidade da TCA. Maria de Fátima paga a Marina para descobrir algum segredo de Celina. Ivan hesita ao ser chantageado por Odete para participar da negociação com a Receita Federal de forma ilícita. Ivan revela a Raquel seu desejo de se casar com ela. Marina fotografa as multas que Jarbas levou quando estava dirigindo para Celina. Celina segue Maria de Fátima e descobre que ela aluga um apart hotel. Maria de Fátima descobre que Celina é sócia de Raquel na Paladar. Maria de Fátima ameaça Celina.