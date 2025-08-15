SplashUOL
Vale Tudo: a guerra surpreendente que nasce entre Celina e Maria de Fátima

Colaboração para Splash, em São Paulo
Celina e Maria de Fátima em 'Vale Tudo'
Celina e Maria de Fátima em 'Vale Tudo' Imagem: Reprodução/Globo

Uma guerra entre Celina e Maria de Fátima eclodirá a partir do capítulo desta sexta-feira (15) em "Vale Tudo" (Globo).

O que vai acontecer

Afonso avisa a Odete que descobrirá se há algo de errado na contabilidade da TCA. Ivan hesita ao ser chantageado por Odete para participar da negociação com a Receita Federal de forma ilícita. Mais tarde, o rapaz revela a Raquel seu desejo de se casar com ela.

Maria de Fátima paga a Marina para descobrir algum segredo de Celina. A mando da vilã, Marina fotografa as multas que Jarbas levou quando estava dirigindo para Celina.

Celina, por sua vez, segue a filha de Raquel e descobre que ela aluga um apart hotel. O que a irmã de Odete não sabe é que Maria de Fátima descobre que ela é sócia de Raquel na Paladar. Com essa "carta na manga", Fátima ameaça e chantageia Celina.

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

