Vale Tudo: a guerra surpreendente que nasce entre Celina e Maria de Fátima

Maria de Fátima paga a Marina para descobrir algum segredo de Celina. A mando da vilã, Marina fotografa as multas que Jarbas levou quando estava dirigindo para Celina.

Celina, por sua vez, segue a filha de Raquel e descobre que ela aluga um apart hotel. O que a irmã de Odete não sabe é que Maria de Fátima descobre que ela é sócia de Raquel na Paladar. Com essa "carta na manga", Fátima ameaça e chantageia Celina.

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

