SplashUOL
Assine UOL
Celebs

Tom Cruise recusa convite de Trump para honraria nos EUA

Colaboração para Splash, em Rio de Janeiro
Tom Cruise recusou receber prêmio nos EUA
Tom Cruise recusou receber prêmio nos EUA Imagem: Shane Anthony Sinclair/Getty Images

Tom Cruise recusou receber o Kennedy Center Honors 2025, a mais alta honraria das artes nos Estados Unidos, oferecida pelo presidente Donald Trump.

O que aconteceu

Segundo a revista People, o astro alegou conflitos de agenda. O ator americano comunicou à Casa Branca no último dia 13 de agosto que não poderia comparecer à cerimônia, marcada para 7 de dezembro, em Washington. O evento será transmitido ao vivo pela emissora CBS.

Os homenageados deste ano incluem Sylvester Stallone, Michael Crawford, Gloria Gaynor, George Strait e a banda KISS. Criado em 1978, o Kennedy Center Honors celebra artistas que contribuíram de forma marcante para a cultura norte-americana, com participação tradicional do presidente dos Estados Unidos na entrega dos troféus.

Trump afirmou recentemente ter estado 98% envolvido na escolha dos nomes de 2025. Em uma coletiva de imprensa, o presidente destacou que praticamente todos os homenageados passaram por sua aprovação pessoal, revelou a People.

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.