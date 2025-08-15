SplashUOL
Roberto Justus passa por operação após lesão: 'De repouso'

Colaboração para Splash, em São Paulo
Roberto Justus
Roberto Justus Imagem: Reprodução

Roberto Justus, 70, passou por uma cirurgia de menisco.

O que aconteceu

O influenciador apareceu ontem, nos Stories de sua esposa, Ana Paula Siebert, de muletas e explicou. "Primeiro, explicar isso aqui: 'Eu operei meu menisco ontem, estou de repouso."

Justus explicou como se lesionou. "Porque, muito jogo de pickleball e machuquei meu menisco".

Ana Paula Siebert brincou com a situação. "Roberto operou ontem e a gente ri porque a gente acende as luzes da casa com a muleta".

Pickleball é uma modalidade esportiva que tem traços de tênis, badminton e tênis de mesa.

