Resumo novela 'Vale Tudo' da semana: confira capítulos de 16/8 a 23/8

Ivan hesita ao ser chantageado por Odete para participar da negociação com a Receita Federal de forma ilícita. Ivan revela a Raquel seu desejo de se casar com ela. Marina fotografa as multas que Jarbas levou quando estava dirigindo para Celina. Celina segue Maria de Fátima e descobre que ela aluga um apart hotel. Maria de Fátima descobre que Celina é sócia de Raquel na Paladar. Maria de Fátima ameaça Celina. Consuêlo elogia Afonso para Marieta. Maria de Fátima revela a César que conseguiu engravidar. Solange descobre que está esperando gêmeos. Celina avisa a Maria de Fátima que Afonso é estéril, e que Odete e o sobrinho não sabem. Celina ameaça Maria de Fátima, sem se importar com a chantagem da jovem.

Segunda, 18 de agosto

César sugere que Fátima interrompa a gravidez. Raquel não se sente confortável em ir à ópera com Ivan, sabendo que é um evento patrocinado pela família Roitman. Raquel se nega a falar com Maria de Fátima no evento no Teatro Municipal. Maria de Fátima tem atitude extrema para dar fim a sua gravidez.

Raquel vê quando Maria de Fátima é levada para o hospital. Maria de Fátima se desespera ao saber que o que fez não afetou sua gravidez. A médica avisa a Afonso que Maria de Fátima está grávida. Celina confronta Maria de Fátima. Afonso fica intrigado ao sentir falta de uma pasta com relatórios da TCA. Maria de Fátima diz a César que os gêmeos que Solange espera podem ser de Afonso. Maria de Fátima suborna uma funcionária do laboratório e descobre que o exame de Afonso que Celina lhe mostrou é falso. Maria de Fátima planeja fazer Solange perder os bebês. Enquanto César distrai Sardinha e Solange na Tomorrow, Maria de Fátima entra na casa de Solange para manipular os remédios da diretora de criação.

Terça, 19 de agosto

Maria de Fátima conta a César que não teve coragem de sabotar o remédio de Solange. Sardinha resolve investigar Maria de Fátima. Raquel tem mau pressentimento com a negociação que Ivan teve que fazer com Odete para sair da TCA. Ivan indica Luciano para a equipe de Afonso. Ivan não nota o gravador que Gerson, colocou debaixo da mesa do restaurante, e acaba criando uma prova contra si mesmo ao fazer uma proposta ilícita ao fiscal da Receita Federal. Ivan é preso por corrupção ativa.